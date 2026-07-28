Η καλοκαιρινή ραστώνη στον Δούναβη πήρε απρόσμενη τροπή για 186 επιβάτες και 52 μέλη πληρώματος, όταν το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Viking Ullur» βρήκε κυριολεκτικά... στεριά, μόλις 25 χιλιόμετρα έξω από την πόλη Βίντιν της Βουλγαρίας.

Η παρατεταμένη ανομβρία και οι αλλεπάλληλοι καύσωνες που σαρώνουν την Ευρώπη «έστραγγιξαν» ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της ηπείρου, μετατρέποντας μια ειδυλλιακή διαδρομή από τη Βουδαπέστη προς τη Ρουμανία σε νυχτερινή επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η προσάραξη σημειώθηκε στις 2:20 τα ξημερώματα υπό περιορισμένη ορατότητα, μετατρέποντας το ταξίδι σε έναν αγώνα δρόμου για τους 186 επιβάτες και τα 52 μέλη του πληρώματος:

Το σκάφος κατευθυνόταν στο λιμάνι για ανεφοδιασμό, με τις προμήθειες σε καύσιμα αλλά και σε πόσιμο νερό να εξαντλούνται γρήγορα. To Δεύτερο πλοίο που επιστρατεύτηκε από την εταιρεία αδυνατούσε καν να πλησιάσει το σημείο, καθώς τα νερά ήταν επικίνδυνα ρηχά.

Τελικώς, την κατάσταση έσωσαν τα ειδικά πλωτά της βουλγαρικής συνοριοφυλακής, που μετέφεραν όλους τους επιβάτες με ασφάλεια στην ξηρά πριν πέσει το επόμενο σκοτάδι.