Βουλγαρία: Κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες - Συναγερμός για τη θανατηφόρο νόσο

Σε τρία πτηνοτροφεία στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν κρούσματα της γρίπης των πτηνών .

Βουλγαρία
Ψέκασμα για μολύνσεις στη Βουλγαρία | Shutterstock
Συναγερμό έχει προκαλέσει στη Βουλγαρία η είδηση ότι εντοπίστηκαν κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Ο ιός Η5Ν1, που είναι υψηλής παθογονικότητας, εντοπίστηκε σε τρία πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται συνολικά 28.000 πουλιά, στην πόλη Ρακόφσκι, ανακοίνωσε ο WOAH, βασιζόμενος στις αναφορές των βουλγαρικών αρχών.

Τουλάχιστον σε δύο από αυτά τα αγροκτήματα εκτρέφονται πάπιες.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών προκαλεί ανησυχίες σε κυβερνήσεις και σε πτηνοτρόφους αφού η νόσος εξόντωσε ολόκληρα σμήνη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό και εκτοξεύοντας τις τιμές των τροφίμων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος μετάδοσής της στον άνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

