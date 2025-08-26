Βουλγαρία: Κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες - Συναγερμός για τη θανατηφόρο νόσο

Συναγερμό έχει προκαλέσει στη Βουλγαρία η είδηση ότι εντοπίστηκαν κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH).

Ο ιός Η5Ν1, που είναι υψηλής παθογονικότητας, εντοπίστηκε σε τρία πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται συνολικά 28.000 πουλιά, στην πόλη Ρακόφσκι, ανακοίνωσε ο WOAH, βασιζόμενος στις αναφορές των βουλγαρικών αρχών.

Τουλάχιστον σε δύο από αυτά τα αγροκτήματα εκτρέφονται πάπιες.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών προκαλεί ανησυχίες σε κυβερνήσεις και σε πτηνοτρόφους αφού η νόσος εξόντωσε ολόκληρα σμήνη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό και εκτοξεύοντας τις τιμές των τροφίμων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος μετάδοσής της στον άνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ