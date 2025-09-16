Βουλγαρία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του πλοίου που συνδέεται με την καταστροφική έκρηξη στη Βηρυτό

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, που συνδέεται με την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, συνελήφθη στις 5 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Σόφιας, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπος του δικαστηρίου της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 48χρονος Ιγκόρ Γκρετσούσκιν, Ρώσος επιχειρηματίας και κάτοικος Κύπρου, έχει αναφερθεί από τις λιβανικές αρχές ως ο ιδιοκτήτης του Rhosus, του πλοίου που μετέφερε το νιτρικό αμμώνιο που είχε ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Βηρυτού όπου είχε εκραγεί, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες ζημιές.

Μετά τη σύλληψή του, ο Γκρετσούσκιν εμφανίσθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου της Σόφιας και «τέθηκε υπό κράτηση με μέγιστη διάρκεια 40 ημερών», διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, οι αρχές που ζητούν να εκδοθεί ένας ύποπτος έχουν προθεσμία 40 ημερών για να στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν τη μεταγωγή του καταζητουμένου.

Ο Γκρετσούσκιν είχε συλληφθεί βάσει εντάλματος της Ιντερπόλ κατά την άφιξή του προερχόμενος από την Πάφο της Κύπρου, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη πηγή στη βουλγαρική δικαιοσύνη, η οποία ζήτησε να μην κατονομασθεί.