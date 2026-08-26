Βούτηξαν ήθελαν δεν ήθελαν: Μίνι τσουνάμι στη Ίμπιζα ξάφνιασε τους λουόμενους και έφτασε στον δρόμο

Ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ίμπιζα χτυπήθηκε από μια σειρά «μίνι τσουνάμι», αναγκάζοντας τους λουόμενους να εγκαταλείψουν την πλαζ. Το θαλασσινό νερό πλημμύρισε σιγά σιγά την παραλία Πλάτχα ντε σ' Αρενάλ και τον παραλιακό δρόμο χθες το πρωί.

Η προκυμαία βυθίστηκε κάτω από τα κύματα, τα οποία στη συνέχεια παρέσυραν ψυγεία, κοντέινερ, ακόμη και προσωρινά μπαρ που είχαν στηθεί στον παραλιακό δρόμο, αναφέρει η Sun.

Οι λουόμενοι στην παραλία αναγκάστηκαν να φύγουν καθώς τα κύματα κάλυπταν την άμμο και απειλούσαν να βρέξουν τα υπάρχοντά τους. Αλλά σε αντίθεση με ένα κανονικό τσουνάμι , τα «μίνι τσουνάμι» δεν τρόμαξαν τους ντόπιους και τους τουρίστες της περιοχής.

Ibiza hit by mini-tsunamis forcing holidaymakers to flee https://t.co/kXAzYBmnXW — Metro (@MetroUK) August 25, 2026

Μίνι τσουνάμι στην Ίμπιζα: Ταλαιπωρία για τους λουόμενους

Το θαλασσινό νερό κινούνταν αργά προς τα μπαρ και τον δρόμο καθώς τα κύματα «φούσκωναν», αλλά οι άνθρωποι μπορούσαν ακόμα να κυκλοφορήσουν, αρκεί να μην τους πείραζε να βραχούν τα πόδια τους.

Τα περισσότερα κύματα μίνι τσουνάμι έχουν ύψος κάτω από 60 εκατοστά, αλλά σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν τα 3-6 μέτρα. Συχνά παρουσιάζουν παρόμοια προειδοποιητικά σημάδια, όπως υποχώρηση της ακτογραμμής ή ένας διαπεραστικός ήχος από τη θάλασσα.

Το φαινόμενο, παρόμοιο με μια πολύ υψηλή παλίρροια, είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και πελάτες σε εστιατόρια στο ισπανικό νησί να βραχούν καθώς το νερό ξεχυνόταν. Το νερό βύθισε επίσης τμήματα της προβλήτας όπου είναι αγκυροβολημένα σκάφη αναψυχής.

Αλλά το μεγαλύτερο θύμα ήταν η ακύρωση μιας συναυλίας - φόρου τιμής στη μουσική ενός διάσημου ισπανικού ροκ συγκροτήματος. Το Δημαρχείο της περιοχής του Σαν Αντόνιο αντέδρασε ανακοινώνοντας την ακύρωση της εκδήλωσης στις 10 μ.μ. «για λόγους ασφαλείας».