«Βράζει» η Ιβηρική Χερσόνησος και πρωτοφανείς θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με τα σημερινά και επικαιροποιημένα στοιχεία του Météo-France, πάνω από το 50% της γαλλικής επικράτειας αντιμετωπίζει τα σχεδόν... 40άρια.

«Πάνω από το μισό της Γαλλίας γνώρισε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ ζέστης, είτε πρόκειται για τις κατώτερες είτε για τις μέγιστες θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, κάτι που είναι κολοσσιαίου μεγέθους», τόνισε ο Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγος στη Météo-France, την ώρα που αυτό το επεισόδιο ζέστης αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το διάστημα μεταξύ 23ης-27ης Μαΐου, καταγράφηκαν περίπου 109 ρεκόρ κατώτερων μηνιαίων θερμοκρασιών και 266 μέγιστων μηνιαίων θερμοκρασιών, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αυτές οι θερμοκρασίες, που είναι 10-15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και σε μεγάλο βαθμό πρωτόγνωρες για έναν μήνα Μάιο, έχουν ήδη προκαλέσει αρκετούς θανάτους, σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Λόγω των ακραίων φαινομένων, επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμοί αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους.

Καύσωνας στη Γαλλία: Χάος στις μεγάλες πόλεις

Δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν μεταξύ Παρισιού και του νοτιοδυτικού τμήματος, όπως και μεταξύ του Μπορντό και της Μασσαλίας, λόγω φόβων για βλάβες στα συστήματα κλιματισμού.

Ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ανέφερε ότι τα επίπεδα ζέστης ήταν τόσο υψηλά που λύγισαν οι ράγες του τραμ. Επιπλέον, ο Γιανίκ Σίνερμ ο κορυφαίος τενίστας, στο Ρολάν Γκαρός εχθές αποφάσισε να εγκαταλείψει το τουρνουά λόγω της ζέστης καθώς φέρεται να εξουθενώθηκε.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Πυροσβεστική της Γαλλίας, καθώς δεδομένων τον ήδη υψηλών θερμοκρασιών, προετοιμάζεται με αντιπυρικές ασκήσεις.

Ωστόσο, η Météo-France προβλέπει πως το επεισόδιο ζέστης θα τελειώσει την Κυριακή και θα ξεκινήσουν καταιγίδες από την επόμενη εβδομάδα.