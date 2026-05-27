Φονικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για Μάιο - Άναυδοι και οι μετεωρολόγοι

Κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη πριν, καν, μπει το καλοκαίρι, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 11 νεκρούς από τις ακραίες συνθήκες.

Η γηραιά ήπειρος έχει μπει σε έναν ισχυρό θερμικό θόλο, ένα επίμονο σύστημα με υψηλές θερμοκρασίες, το οποίο λειτουργεί όπως το καπάκι στην κατσαρόλα: παγιδεύει τη θερμότητα και την μετακινεί προς τα κάτω. Μπορεί να συνεχιστεί για μέρες ακόμα και εβδομάδες, με το φαινόμενο να γίνεται πιο έντονο λόγω του ανθρώπινου αποτυπώματος στο κλίμα.

Διαβάστε επίσης: Η κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα στην Ελλάδα και η Πρωτομαγιά που ήταν σαν... Πρωτοχρονιά

Πρωτοφανείς εικόνες στη Βρετανία

Τη Δευτέρα (25/05), στη Μεγάλη Βρετανία τα θερμόμετρα έγραψαν μέχρι και 34,8 βαθμούς Κελσίου σε περιοχή του Λονδίνου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν δύο βαθμούς κάτω. Συνήθως αυτά τα στοιχεία καταρρίπτονται κατά έναν λιγότερο βαθμό, κάτι που δεν συνέβη αυτή τη φορά.

Μία ημέρα αργότερα, έσπασε και πάλι το ρεκόρ με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35. Να σημειωθεί πως η μέση θερμοκρασία στο Λονδίνο τον Μάιο είναι γύρω στους 20 βαθμούς.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, κατεγράφη και η πρώτη μεγάλη φωτιά, στη Σκωτία, η οποία άφησε εκατοντάδες σπίτια χωρίς νερό.

Και μπορεί για την Ελλάδα αυτές οι θερμοκρασίες να μην μοιάζουν ακραίες, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα σπίτια δεν έχουν μόνωση και μόλις το 5% διαθέτει κλιματισμό, η κατάσταση γίνεται αβίωτη.

Μια έκθεση από την Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε, την περασμένη εβδομάδα, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «φτιάχτηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια».

Διαβάστε επίσης: Ανησυχητικά στοιχεία από το Copernicus: «Καμπανάκι» για νέες ακραίες θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες

«Λιώνουν» Γαλλία και Ισπανία

Και στη Γαλλία διαμορφώνονται «πρωτοφανείς», όπως χαρακτηρίζονται, συνθήκες για αυτή την περίοδο του χρόνου. Η τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Météo France, σημείωσε πως η περασμένη Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί στα ιστορικά.

«Καταγράφηκαν 7 θάνατοι που συνδέονται απευθείας με τον καύσωνα, συμπεριλαμβανομένων 5 ατόμων που πνίγηκαν, καθώς και θανάτους που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων» σημείωσε η Maud Bregeon, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

Σημειώνεται πως τα πέντε άτομα που πνίγηκαν είχαν μπει σε ποτάμια για να κολυμπήσουν ώστε να δροσιστούν.

Την Κυριακή, ένας 53χρονος πάθε καθώς λάμβανε μέρος σε δρομικό αγώνισμα στο Παρίσι και μία γυναίκα σε άλλη αθλητική διοργάνωση στη Λιόν, όπως μετέφερε το Associated Press.

Παρότι δεν έχει αναφερθεί, επίσημα, πως οι θάνατοί τους ήταν αποτέλεσμα θερμοπληξίας, η Γαλλίδα υπουργός αθλητισμού, Marina Ferrari, φάνηκε να συνδέει τις απώλειες με την ακραία ζέστη. «Οι θάνατοι», όπως είπε, «είναι μία υπενθύμιση πως το να αθλείσαι σε ακραία ζέστη απαιτεί μεγάλη προσοχή».

Και η Ισπανία αντιμετωπίζει «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την περίοδο του έτους» σημείωσε η μετεωορολογική της χώρας, AEMET. Οι θερμοκρασίες στο νότο έχουν φτάσει και τους 40 βαθμούς.

Η Ευρώπη η ταχύτερη θερμαινόμενη ήπειρος

Η ακραία ζέστη συνδέεται άμεσα με την κλιματική κρίση. Τα αέρια που θερμαίνουν τον πλανήτη και εκλύονται από την καύση ορυκτών καυσίμων περιβάλλουν τον πλανήτη σαν μια κουβέρτα, θερμαίνοντας τη Γη. Οι επιστήμονες είναι σαφείς: η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη.

«Γνωρίζουμε, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι τα κύματα καύσωνα όπως αυτό έχουν γίνει πιο πιθανά και πιο σοβαρά λόγω της κλιματικής αλλαγής» δήλωσε ο Peter Thorne, διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας ICARUS στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας.

«Παρ' όλα αυτά, πολλά από τα ρεκόρ που καταγράφονται, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, είναι απίστευτα τρελά», πρόσθεσε.

Οι συνέπειες είναι θανατηφόρες. Περισσότεροι από 62.000 άνθρωποι πέθαναν, με τους θανάτους τους να σχετίζονται με τη ζέστη στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του θερμότερου έτους που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, το 2024.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ένα φυσικό κλιματικό μοτίβο που μπορεί να φέρει θερμότερες από το συνηθισμένο παγκόσμιες θερμοκρασίες, θα μπορούσε να κάνει το τρέχον και το επόμενο έτος ακόμα θερμότερα.

Και η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες δεκαετίες.