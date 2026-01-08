Νέο κύμα διαδηλώσεων αναμένεται σήμερα, Πέμπτη (08/01) στη Μινεάπολη, σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό της 37χρονης γυναίκας από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE). Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως επρόκειτο για «πράξη αυτοάμυνας».

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η 37χρονη γυναίκα προσπάθησε να χτυπήσει μέλη της ICE με το αυτοκίνητό της. Την εκδοχή αυτή απορρίπτουν οι τοπικοί αξιωματούχοι της πολιτείας Μινεσότα αλλά και της πρωτεύουσάς της, Μινεάπολης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε βίντεο από το περιστατικό που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε αποτέλεσε κίνδυνο για οποιονδήποτε.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας» σημείωσε από την πλευρά του ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

Χθες, Τετάρτη, το βράδυ πολλές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σκοτώθηκε η γυναίκα για να της αποτίσουν φόρο τιμής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη του Κογκρέσου όπως ο Έρικ Σουάλγουελ χαρακτήρισαν «δολοφονία» τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας και απαίτησαν να λογοδοτήσουν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Η ICE διεξάγει από την Τρίτη μεγάλες επιχειρήσεις με τη συμμετοχή περίπου 2.000 αστυνομικών στη Μινεάπολη στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τραμπ να πατάξει την παράνομη μετανάστευση. Στην πόλη ζει μεγάλη σομαλική κοινότητα εναντίον της οποίας έχει επιτεθεί επανειλημμένα ο Ρεπουμπλικάνος με αφορμή τις αποκαλύψεις για μια μεγάλη απάτη με κοινωνικά επιδόματα στην πολιτεία της Μινεσότα, στην οποία εμπλεκόταν η σομαλική διασπορά.

Το όχημα της 37χρονης που πέθανε από αστυνομικά πυρά στη Μινεάπολη | EPA/Craig Lassig/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εκδοχή των Αρχών και τα βίντεο που δείχνουν άλλα

Στη διάρκεια μιας επιχείρησης «ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τα μέλη» της ICE, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε ανακοίνωσή του.

Μία από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το όχημά της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τα μέλη των δυνάμεων της τάξης μας με στόχο να τα σκοτώσει – μια πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας» πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Ένα μέλος της ICE, φοβούμενο για τη ζωή του και για τη ζωή των συναδέλφων του αλλά και για την ασφάλεια του κοινού πυροβόλησε ευρισκόμενος σε κατάσταση νόμιμης άμυνας» τόνισε.

Ωστόσο, σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται προς όχημα τύπου SUV σε χιονισμένο δρόμο.

Can’t sleep. Everyone is upset about Minneapolis. My eldest son just sent me photos/videos from the vigil for Renee (he lives there). pic.twitter.com/SL70JLaXVH — Claude Taylor (@TrueFactsStated) January 8, 2026

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες φωνάζουν «δολοφόνοι!».

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το FBI, ενώ η γυναίκα έχει ταυτοποιηθεί ως η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτης.

Εξάλλου, στη Μινεάπολη έχουν κάνει την εμφάνισή τους αφίσες με τη φωτογραφία της γυναίκας και τη λεζάντα: «δολοφονημένη από την ICE».

HAPPENING NOW: Impromptu march erupts in Minneapolis for Renee Nicole Good, killed by ICE pic.twitter.com/oAKsMj8eD6 — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 8, 2026

Λευκός Οίκος: Στηρίζουμε κάθε μέλος της ICE

«Η κατάσταση μελετάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση» εκτίμησε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Θέλω κάθε μέλος της ICE να γνωρίζει ότι ο πρόεδρός του, ο αντιπρόεδρός του και το σύνολο της κυβέρνησης τον στηρίζει», έγραψε στο Χ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προσθέτοντας ότι «θα εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά ώστε να γίνει σεβαστός ο νόμος».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η υπουργός Εσωτερική Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι το θύμα «ακολουθούσε και εμπόδιζε το έργο (της αστυνομίας) όλη την ημέρα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι το μέλος της ICE που πυροβόλησε τη γυναίκα είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο στη διάρκεια άλλης επιχείρησης από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Η Νόεμ χαρακτήρισε το περιστατικό πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας.

«Δεν πρόκειται για ‘εσωτερική τρομοκρατία’. Ήταν (μια πράξη) κρατικά εγκεκριμένης βίας. Μια οικογένεια θα ζει για πάντα με τον πόνο που προκάλεσαν οι απερίσκεπτες και φονικές ενέργειες της κυβέρνησης» απάντησε η Δημοκρατική βουλευτής από τη Μινεάπολη Ιλχάν Ομάρ στο Χ.

Οι αντικρουόμενες εκδοχές του περιστατικού υπογραμμίζουν την πολιτική πόλωση που επικρατεί στις ΗΠΑ, με τους υποστηρικτές του Τραμπ να αποδέχονται τη δική του εκδοχή των γεγονότων, ενώ οι αντίπαλοί του απαντούν ότι συχνά οι ισχυρισμοί του είναι ψευδείς.

The public has risen up in Minneapolis. ICE agents are slowly withdrawing. pic.twitter.com/VfH9oyDs8L — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) January 7, 2026

Τι θα γίνει με τον αστυνομικά

Παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό από το FBI και τις πολιτειακές αρχές της Μινεσότα, ο άνδρας της ICE προστατεύεται από τις διώξεις εφόσον κριθεί ότι ενήργησε στο πλαίσιο των ομοσπονδιακών του καθηκόντων.

Οποιαδήποτε προσφυγή εις βάρος του θα κριθεί από το αν ο άνδρας αυτός είχε εύλογους λόγους να φοβάται για τη ζωή του, σημείωσε η Κάρεν Μόρισον καθηγήτρια Νομικής στο κρατικό πανεπιστήμιο της Τζόρτζια. Σύμφωνα με την ίδια, στις περιπτώσεις που εμπλέκεται όχημα οι αποφάσεις συνήθως ευνοούν τα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης, καθώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί φονικό όπλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγάγει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε βασική προτεραιότητα της εσωτερικής πολιτικής του.

BREAKING: Massive Crowd in Minneapolis for a vigil for Renee Good, killed by Trump’s ICE.



If this was a republican woman, Trump would immediately order flags at half staff and call for a massive investigation.



SAY HER NAME. RENEE NICOLE GOOD. pic.twitter.com/767RoxnatL — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 8, 2026

Η ICE πραγματοποίησε εκστρατεία προσλήψεων το καλοκαίρι, προσθέτοντας στις δυνάμεις της περίπου 10.000 νέα μέλη, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ, δαπανήθηκαν περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ICE κυρίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Τους τελευταίους μήνες έχουν σκοτωθεί αρκετοί άνθρωποι, συχνά από ατύχημα καθώς προσπαθούν να αποφύγουν ελέγχους.