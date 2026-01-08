Μινεάπολη: Οργή και διαδηλώσεις για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Έντονη οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ο θανάσιμος πυροβολισμός της 37χρονης γυναίκας στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE, την Τετάρτη (07/01), στο πλαίσιο επιχείρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας το όχημά της, με αποτέλεσμα να δεχθεί πυρά και να χάσει τη ζωή της επιτόπου.

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis.



DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement:



"It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Μετά τον θάνατό της, η πόλη μετατράπηκε σε σκηνικό έντασης, καθώς διαδηλωτές κατήγγειλαν τον «αδικαιολόγητο» πυροβολισμό, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση και να εκτονώσουν την οργή του πλήθους. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη της.

«Δεν υπήρχε καμία δικαιολογία. Ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να χάσει τη ζωή της», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο του περιστατικού.

Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Το χρονικό

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και προάστιά της, με την εμπλοκή κάπου 2.000 αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς» ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας προσπαθώντας να τους σκοτώσει--ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες του αστυνομικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται πως όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

«Μηχανή προπαγάνδας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

«Η κατάσταση μελετάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση», έκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε βασική προτεραιότητα της πολιτικής του στο εσωτερικό.

Η ICE διεξήγαγε εκστρατεία προσλήψεων το καλοκαίρι, αποκτώντας περίπου 10.000 νέα μέλη, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, δαπανήθηκαν κάπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία αυτή, ιδίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, ιδίως προσπαθώντας να αποφύγουν ελέγχους.