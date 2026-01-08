Μινεάπολη: 37χρονη μητέρα το θύμα των αστυνομικών πυρών - Νέα στοιχεία για την υπόθεση

Κύμα οργής στη Μινεάπολη των ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της. Η ταυτότητα του θύματος έχει γίνει γνωστή, την ώρα που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τη νομιμότητα των κινήσεων της αστυνομίας.

Το θύμα ονομάζεται Ρενέ Νικόλ Γκουντ και ήταν 37 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η δημοκρατική βουλευτής Ρίνα Σμιθ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλείται το CNN, η γυναίκα ήταν μητέρα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν μητέρα ενός παιδιού κι άλλες κάνουν λόγο για τρία παιδιά, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.

Έμενε στην περιοχή μαζί με τη σύντροφό της, η οποία, μάλιστα, ήταν στο σημείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Η μητέρα της 37χρονης, Ντόνα Γκάνγκερ, μίλησε σε τοπική εφημερίδα και επεσήμανε πως η κόρη της δεν έχει αναμιχθεί σε καμία έκνομη ενέργεια, αναφερόμενη στις πληροφορίες ότι η θανούσα συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά του σώματος κατά της μετανάστευσης. Κατά πληροφορίες των τοπικών Αρχών, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, η γυναίκα φέρεται να παρακολουθούσε τους αστυνομικούς και παρεμπόδιζε το έργο τους.

Μινεάπολη: Εικόνες από το σημείο όπου έπεσε νεκρή η 37χρονη | EPA/Craig Lassig/ΑΠΕ-ΜΠΕ





«Η κόρη μου δεν συμμετέχει σε κάτι τέτοιο» είπε. «Η Ρενέ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Είχε μεγάλη συμπόνοια. Είχε φροντίσει πολύ κόσμο στη ζωή της. Ήταν ένας απίθανος άνθρωπος».

Ο πατέρας της είπε στη Washington Post πως αυτός και η σύζυγός του ακόμα προσπαθούν να αποδεχθούν αυτό που συνέβη. Ενημέρωσε πως η κόρη του είχε μετακομίσει στην περιοχή μετά τον θάνατο του συζύγου της, ο οποίος ήταν βετεράνος και πέθανε πριν από περίπου τρία χρόνια.

«Η ζωή της ήταν καλή, αλλά δύσκολη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος».

Μινεάπολη: Εικόνες από το σημείο όπου έπεσε νεκρή η 37χρονη | EPA/Craig Lassig/ΑΠΕ-ΜΠΕ





Ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της η 27, επεσήμανε πως πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα όσον αφορά στο αιματηρό επεισόδιο. «Πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα για το περιστατικό αυτό και να αποδοθούν ευθύνες» δήλωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «τραγικό συμβάν» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και το παιδί του θύματος.

Από την άλλη, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, υπερασπίστηκε τον πράκτορα της ICE που άνοιξε πυρ, λέγοντας ότι η γυναίκα είχε προσπαθήσει να πατήσει τον αστυνομικό με το αυτοκίνητό της.

Το σενάριο της αυτοάμυνας - από πλευράς αστυνομικού - που στηρίζει και ο ίδιος ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται από τοπικούς και κρατικούς αξιωματούχος. δείχνουν λεπτές αποχρώσεις, και το τι ακριβώς συνέβη πριν από την επίθεση παραμένει ασαφές.