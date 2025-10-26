Βραζιλία: 18χρονος Ροδίτης έπεσε νεκρός από σφαίρες μέσα στο εστιατόριο του πατέρα του

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου η είδηση της δολοφονίας ενός 18χρονου ομογενούς στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, ο Θεόδωρος Κατταβενός, με καταγωγή από το χωριό Ψίνθος, βρήκε τραγικό θάνατο όταν ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο της οικογένειάς του, όπου ο ίδιος εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες (περίπου 2:30 ώρα Ελλάδος), όταν οι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα στο κατάστημα «Kebab do Grego», ιδιοκτησίας του πατέρα του νεαρού.

Ο 18χρονος, που βρισκόταν εκεί για να βοηθήσει, δέχθηκε τα πυρά και έπεσε νεκρός, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του αλλά και την ομογένεια.

Η οικογένεια Κατταβενoύ είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η είδηση του θανάτου του Θεόδωρου έχει συγκλονίσει τόσο τη ροδίτικη κοινωνία όσο και την ελληνική παροικία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση του πατέρα του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αποτυπώνει τον αβάσταχτο πόνο του:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της δολοφονίας, ενώ οι αρχές της Βραζιλίας διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.