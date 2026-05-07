Βραζιλία: Κάρφωσε μαχαίρι στον αυχένα κομμωτή γιατί δεν της άρεσε το κούρεμα

Μια γυναίκα εκτός εαυτού κάρφωσε μαχαίρι στον αυχένα κομμωτή στη Βραζιλία γιατί δεν της άρεσε το κούρεμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κομμωτήριο Casa Ferrare στη Barra Funda, στη δυτική ζώνη του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στις 5 Μαΐου και καταγράφτηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο κομμωτής φροντίζει τα μαλλιά μιας άλλης πελάτισσας όταν η γυναίκα που στέκεται πίσω του εκνευρισμένη ανοίγει την τσάντα της και βγάζει μαχαίρι που καρφώνει στον αυχένα του.

Σοκαρισμένος ο κομμωτής τινάζεται μπροστά από τον πόνο, ενώ προσωπικό και ασφάλεια σπεύδουν πριν προλάβει να τον ξαναχτυπήσει.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή της.

Για καλή τύχη του κομμωτή, το τραύμα ήταν επιφανειακό.

Διαβάστε ακόμα: Βραζιλία: Τραγωδία με δύο νεκρούς σε σχολείο και δράστη έναν 13χρονο

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ρεπορτάζ, η διαμάχη ξεκίνησε στις 7 Απριλίου, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε το κομμωτήριο για ανταύγειες και θεραπεία μαλλιών. Αρχικά δήλωσε ικανοποιημένη και μάλιστα επαίνεσε το αποτέλεσμα στα social media.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, άρχισε να στέλνει παράπονα, ζητώντας επιστροφή χρημάτων και φέρεται να απείλησε ότι θέλει να «κάψει» τον κομμωτή.

Όταν της αρνήθηκαν επιστροφή χρημάτων, συνέχισε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα μαλλιά της είχαν καταστραφεί. Σε βίντεο έλεγε ότι η φράντζα της ήταν «σαν καρτούν».

Την ημέρα της επίθεσης πήγε ξαφνικά στο κομμωτήριο και ζήτησε άμεση λύση. Ο θυρωρός του κτιρίου κλήθηκε να τη βγάλει έξω επειδή προκαλούσε αναστάτωση, λίγο πριν γίνει η επίθεση.

Μετά το περιστατικό, εργαζόμενος την αφοπλίσε. Ο Eduardo δήλωσε ότι η νομική του ομάδα εξετάζει την υπόθεση, ενώ υποστήριξε ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό έγκλημα και όχι απλή σωματική βλάβη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η γυναίκα φέρεται να παραδέχτηκε την επίθεση και ότι είχε κάνει και ομοφοβικά σχόλια εναντίον του κομμωτή.

Το κομμωτήριο ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας του και ενδέχεται να μεταφερθεί σε νέο χώρο με καλύτερη προστασία.