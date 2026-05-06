Βραζιλία: Τραγωδία με δύο νεκρούς σε σχολείο και δράστη έναν 13χρονο

Ένας 13χρονος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δυο μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας τρίτο, καθώς και μαθητή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.

Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.

BREAKING: 2 school officials dead and 2 injured after a 13-year-old boy stormed a school in Rio Branco, Acre, Brazil. pic.twitter.com/hU9QoDzRkl — Resist Wire (@ResistWire) May 5, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα.

«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.

Esse garoto de 13 anos entrou atirando no Instituto São José, em Rio Branco, e matou duas funcionárias. Ele usou a arma ilegal do padrasto.



Daqui a quatro anos ele estará solto, capaz de ganhar até série na netflix e virar "divo" na internet.



Duas pessoas morreram trabalhando… pic.twitter.com/XqpDVPS4XO — Felipe Leme (@LEME12) May 5, 2026

Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.

Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.