Βραζιλία: Τραγωδία με δύο νεκρούς σε σχολείο και δράστη έναν 13χρονο

Ένας 13χρονος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε σχολείο της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δυο μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας τρίτο, καθώς και μαθητή, ανακοίνωσαν οι αρχές.
Το φονικό διαπράχτηκε στη Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.
Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα.
«Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.
Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.
Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.
- Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Το θανατηφόρο τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του δράστη - Εκτέλεση με 4 σφαίρες
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
- Η θλιβερή ηδονή του να σχολιάζεις το σώμα του άλλου
- Airbnb: Η πολύ κρίσιμη ειδοποίηση που έστειλε η ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.