Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μπολσονάρου, καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος

Μια πενταμελής επιτροπή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας σχηματίζει πλειοψηφία για να καταδικάσει τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου ως μέλος ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, σχετικά με τις εξελίξεις του Ιανουαρίου του 2023, όταν προσπάθησε να ανατρέψει την κυβέρνηση Λούλα.

Η καταδικαστική ψήφος σε μία από τις πέντε κατηγορίες σημαίνει ότι οι δικαστές έχουν την πλειοψηφία που απαιτείται για να καταδικάσουν τον Μπολσονάρου, με την έκδοση της ποινής να αναμένεται την Παρασκευή.

Αν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης άνω των 40 ετών, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, ο οποίος με την προσπάθεια των «οπαδών» του προσπάθησε να ανατρέψει τον Λούλα.

Η επιτροπή του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν έχει καταλήξει σε πλειοψηφία για να καταδικάσει τον Μπολσονάρου για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετικά με την απόπειρα πραξικοπήματος το 2023.

Η δικαστής Κάρμεν Λουκία συνεχίζει να επεξεργάζεται την 400σέλιδη αιτιολόγηση της απόφασής της. Ο δικαστής Κριστιάνο Ζανίν αναμένεται επίσης να ψηφίσει σήμερα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την απόφαση του Ζανίν, η επιτροπή φαίνεται πλέον να έχει πλειοψηφία τριών προς πέντε για να καταδικάσει επίσημα τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας.

Η επίσημη καταδίκη και η επιβολή ποινής αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο.

Με πληροφορίες από Al Jazeera