Βραζιλία: Πώς πήδηξε μέσα στα λιοντάρια ο 19χρονος - «Δεν θα θανατωθεί το ζώο», λέει ο ζωολογικός κήπος

Ένας 19χρονος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του σε ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας, όταν παραβίασε τον φράχτη ασφαλείας και πήδηξε μέσα στον λάκκο με τα λιοντάρια. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στον ζωολογικό κήπο Arruda Camara, στην πόλη Ζοάο Πεσόα.

Πώς εισέβαλε στον χώρο με τα λιοντάρια

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο 19χρονος σκαρφάλωσε στον τοίχο έξι μέτρων και κατέβηκε μέσα στον περιφραγμένο χώρο γλιστρώντας από ένα δέντρο. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Με γρήγορο και αιφνιδιαστικό τρόπο, σκαρφάλωσε έναν τοίχο άνω των έξι μέτρων, ανέβηκε τα προστατευτικά κάγκελα, πιάστηκε σε ένα από τα δέντρα και εισήλθε στον χώρο».

Στο βίντεο των επισκεπτών που έντρομοι παρακολούθησαν αυτό που συνέβαινε, αρχικά το λιοντάρι βρισκόταν δίπλα στο γυάλινο προστατευτικό των επισκεπτών όταν αντιλήφθηκε τον εισβολέα και κατευθύνθηκε άμεσα προς το μέρος του τραβώντας τον προς τα κάτω.

Οι θάμνοι φαίνονται να κουνιούνται και ο έφηβος σηκώνεται άλλη μία φορά πριν εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο.

«Τον έπιασε. Τον έπιασε», ακούγονται να λένε οι επισκέπτες, με επιφωνήματα του τύπου «Θεέ μου!».

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ανέφερε ότι ο Μασάδο «πέθανε από τα τραύματα που προκλήθηκαν από το ζώο».

«Δεν θα γίνει ευθανασία στο λιοντάρι», λέει ο ζωολογικός κήπος

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε σε ανακοίνωση στο Instagram ότι το περιστατικό ήταν «εξαιρετικά λυπηρό» και ότι το πάρκο παραμένει κλειστό όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το πάρκο ακολουθεί αυστηρά τεχνικά πρότυπα και πρωτόκολλα ασφαλείας και συνεργαζόμαστε πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των γεγονότων», δήλωσε ο ζωολογικός κήπος.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram, το πάρκο ανέφερε ότι «η ευθανασία δεν εξετάστηκε ποτέ» για τη λέαινα, η οποία «δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του περιστατικού».

«Η ομάδα της Μίκα, οι κτηνίατροι, οι φροντιστές και οι τεχνικοί είναι πλήρως αφοσιωμένοι στην ευημερία της, διασφαλίζοντας ότι αναρρώνει, σταθεροποιείται συναισθηματικά και επανέρχεται με ασφάλεια στη ρουτίνα της», ανέφερε το πάρκο.

Ο κτηνίατρος του πάρκου Τιάγκο Νέρι υπερασπίστηκε τα πρότυπα ασφαλείας γύρω από τον χώρο της λιονταρίνας, τα οποία – όπως είπε – έχουν πάνω από οκτώ μέτρα προστασίας.

«Το περιστατικό αυτό ήταν εντελώς απρόβλεπτο, εκτός οποιουδήποτε σεναρίου της καθημερινότητας του πάρκου», είπε.

«Πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας» εξετάζει η κυβέρνηση

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι αρχικές έρευνες έδειξαν πως «οι πράξεις του άνδρα ενδέχεται να ήταν πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας».

Η σύμβουλος προστασίας ανηλίκων Βερόνικα Ολιβέιρα ανέφερε σε βίντεο στο Instagram ότι είχε στηρίξει τον Μασάδο για οκτώ χρόνια, καθώς εκείνος «πέρασε από όλες τις δομές φροντίδας της πόλης».

Είπε ότι η μητέρα και οι παππούδες του έπασχαν από σχιζοφρένεια, αλλά οι κρατικοί ψυχίατροι έλεγαν πως εκείνος «είχε απλώς ένα συμπεριφορικό πρόβλημα».

«Έπρεπε να ήταν σε θεραπεία», είπε.

Σε άλλες συνεντεύξεις, η Ολιβέιρα ανέφερε ότι ο Μασάδο ονειρευόταν να γίνει δαμαστής λιονταριών και κάποτε έκοψε τον φράχτη ενός αεροδρομίου και κρύφτηκε στο σύστημα προσγείωσης ενός αεροπλάνου που νόμιζε ότι πήγαινε στην Αφρική.

«Η κοινωνία, χωρίς να γνωρίζει την ιστορία σου, προτίμησε να σε ρίξει στο λάκκο των λεόντων», είπε.

Θανατηφόρες επιθέσεις λιονταριών σε ζωολογικούς κήπους είναι εξαιρετικά σπάνιες, αλλά αυτό είναι το δεύτερο τέτοιο περιστατικό σε λιγότερο από τρεις μήνες. Τον Σεπτέμβριο, ένας φύλακας σε ζωολογικό κήπο στην Ταϊλάνδη σκοτώθηκε από λιοντάρια αφού βγήκε από το όχημά του σε πάρκο σαφάρι.

Τον περασμένο Οκτώβριο, μια ομάδα λιονταριών κατασπάραξε έναν φύλακα σε ζωολογικό κήπο στην Κριμαία, αφού μια πόρτα μέσα στον χώρο τους είχε μείνει ξεκλείδωτη.

Το 2018, ένα λιοντάρι δραπέτευσε από τον χώρο του και σκότωσε μια απόφοιτη κολλεγίου σε συντηρητήριο της Βόρειας Καρολίνας κατά τη διάρκεια ρουτίνας καθαρισμού. Οι αρχές ενημερώθηκαν ότι το λιοντάρι μπόρεσε να μπει στον ίδιο χώρο με την 22χρονη Άλεξ Μπλακ επειδή μια μεγάλη μπάλα εμπόδιζε το κλείσιμο του κελιού του.