Βραζιλία: Σκύλος που πέρασε 10 χρόνια στον τάφο του ιδιοκτήτη του «λάνσαρε» νέο νόμο για τα ζώα

Ένας σκύλος που πέρασε 10 χρόνια ζώντας στο νεκροταφείο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, όπου ήταν θαμμένος ο ιδιοκτήτης του, αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία νέου νόμου.

Από εδώ και στο εξής στη Βραζιλία, θα επιτρέπεται να θάβονται τα κατοικίδια με τις οικογένειές τους στο βραζιλιάνικο κράτος. Απόφαση που αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι «τα ζώα είναι οικογένεια μας».

Με το παρατσούκλι Μπομπ Κοβέιρο - που σημαίνει «νεκροθάφτης» στα πορτογαλικά - ο πιστός σκύλος έφερνε παρηγοριά στους πενθούντες και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του νεκροταφείου μέχρι τον θάνατό του το 2021, όταν και θάφτηκε δίπλα στον κηδεμόνα του.

Ο νόμος που πήρε το όνομά του από τον σκύλο τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη και αναγνωρίζει τον «συναισθηματικό δεσμό» μεταξύ των κατοικίδιων ζώων και των ανθρώπινων οικογενειών τους, δήλωσε η κυβέρνηση του κρατιδίου.

Ο βουλευτής Εντουάρντο Νόμπρεγκα, σύμφωνα με το BBC, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία αγάπης και αφοσίωσης έχει μετατραπεί σε δημόσια πολιτική».

Ο Μπομπ παρευρέθηκε στην κηδεία του ιδιοκτήτη του στο νεκροταφείο στο Ταμποάο ντα Σέρα και αρνήθηκε να φύγει στη συνέχεια, ανέφεραν τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης - μάλιστα επέστρεψε όταν μέλη της οικογένειας προσπάθησαν να τον πάρουν σπίτι.

Του δόθηκε ένα πράσινο σπιτάκι για σκύλους για να ζήσει και ήταν γνωστό ότι συνόδευε τις νεκρικές πομπές στο σημείο, όπου τελικά θάφτηκε με τον ιδιοκτήτη του αφού χτυπήθηκε από όχημα το 2021.

Η τοπική φιλανθρωπική οργάνωση προστασίας των ζώων Patre, η οποία ηγήθηκε μιας συγκέντρωσης χρημάτων για ένα άγαλμα στη μνήμη του, δήλωσε ότι ο Μπομπ «κέρδισε τις καρδιές όλων όσων τον συνάντησαν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Βραζιλία έχει τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό κατοικίδιων ζώων στον κόσμο, με 160 εκατομμύρια ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Pet Brasil.