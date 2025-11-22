Βραζιλία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου τέθηκε υπό κράτηση από την ομοσπονδιακή αστυνομία το Σάββατο, δήλωσε ο δικηγόρος του στο Reuters, τερματίζοντας μήνες κατ' οίκον περιορισμού, μετά την απόρριψη της έφεσης κατά της καταδίκης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για επιθέσεις κατά της δημοκρατίας της Βραζιλίας.

Ο δικηγόρος του Μπολσονάρου, Σέλσο Βιλάρντι, δεν έδωσε εξηγήσεις για την κράτηση. Ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι επρόκειτο για προληπτικό μέτρο που σχετίζεται με τους όρους του κατ' οίκον περιορισμού του.

Eκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο Μπολσονάρου υποβαλλόταν σε εξετάσεις στην Μπραζίλια το Σάββατο το πρωί.

Ο πρώην ηγέτης της δεξιάς καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για σχεδιασμό πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Μπολσονάρου αναγνωρίστηκε ως ο επικεφαλής και ο κύριος ωφελούμενος ενός σχεδίου που είχε ως στόχο να εμποδίσει τον Λούλα να αναλάβει τα καθήκοντά του το 2023.

Ωστόσο, τα δικαστήρια δεν έχουν ακόμη εκδώσει οριστική εντολή σύλληψης για την υπόθεση αυτή, καθώς ο Μπολσονάρου δεν έχει εξαντλήσει τη διαδικασία έφεσης.

Για περισσότερες από 100 ημέρες, ο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό αυστηρό κατ' οίκον περιορισμό για παραβίαση προληπτικών μέτρων σε ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με την υποτιθέμενη προσπάθεια να ζητήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ για να σταματήσει η ποινική διαδικασία εναντίον του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν φιλικά διακείμενος με τον Μπολσονάρου όταν και οι δύο ήταν στην εξουσία, χαρακτήρισε την υπόθεση «κυνήγι μαγισσών». Επέβαλε κυρώσεις στον Μοράες, τον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση, και δασμό 50% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από διάφορα βραζιλιάνικα προϊόντα, τον οποίο άρχισε να καταργεί αυτό το μήνα.

Κατά τη διάρκεια της κατ' οίκον κράτησής του, ο Μπολσονάρου απαγορευόταν να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεχόταν επισκέψεις από πολιτικούς συμμάχους. Η υπεράσπισή του αναμένεται να ζητήσει άδεια για να εκτίσει την ποινή του υπό κατ' οίκον κράτηση, επικαλούμενη διάφορα προβλήματα υγείας.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος μαχαιρώθηκε στην κοιλιά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2018, έχει ιστορικό νοσηλειών και χειρουργικών επεμβάσεων που σχετίζονται με την επίθεση.

Στον Μπολσονάρου είχε προηγουμένως απαγορευτεί να υποβάλει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα μέχρι το 2030, αφού το εκλογικό δικαστήριο της Βραζιλίας τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση εξουσίας κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επανεκλογής του το 2022.