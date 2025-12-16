Βραζιλία: Θυελλώδεις άνεμοι γκρέμισαν αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας

Πιστό αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας στη Γουαϊμπά, στην περιοχή Μητροπολιτικού Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία.

Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή ξεπέρασαν τα 90 χλμ/ώρα με αποτέλεσμα στις 3 το μεσημέρι το 24 μέτρων άγαλμα να γκρεμιστεί από το βάθρο που βρισκόταν όταν έσπασε από τη βάση που ήταν τοποθετημένο. Η συνολική κατασκευή έχει ύψος 35 μέτρα και τα αυτοκίνητα που περνούσαν γλίτωσαν από θαύμα.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την περιοχή δείχνουν το άγαλμα να παίρνει κλίση λίγο πριν πέσει στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος που είναι τοποθετημένο.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Το άγαλμα τοποθετήθηκε στο πολυκατάστημα όταν άνοιξε το 2020 και είχε περάσει τεχνικούς ελέγχους.

Στην περιοχή υπήρχε προειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία λόγω καταιγίδων και ισχυρών ανέμων.