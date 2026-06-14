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Βραζιλία: Τραγωδία σε άλμα από γέφυρα – Ξέχασαν να δέσουν το σχοινί ασφαλείας στην 21χρονη

Η 21χρονη κοπέλα πέθανε ακαριαία στη Βραζιλία όταν έπεσε στο κενό, καθώς οι υπεύθυνοι φέρεται να ξέχασαν να της δέσουν το σχοινί.

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Βραζιλία, rope jumping | X
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Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Λιμέιρα της Βραζιλίας, όταν μια 21χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια «rope jumping» από εγκαταλελειμμένη γέφυρα ύψους 40 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας φέρεται να ξέχασαν να προσδέσουν το σχοινί ασφαλείας στον εξοπλισμό της και την έσπρωξαν στο κενό. Η άτυχη νεαρή βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Μετά το συμβάν, οι εργαζόμενοι της εταιρείας φέρεται να επιχείρησαν να διαφύγουν μέσα από δασική περιοχή, όμως η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων. Παράλληλα, η διοργανώτρια εταιρεία διέγραψε αμέσως όλους τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι αρχές της Βραζιλίας διενεργούν επείγουσα έρευνα για την απόδοση ποινικών ευθυνών στους υπεύθυνους.

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