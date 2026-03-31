Ένας 16χρονος μαθητής, στη Βρετανία, φέρεται να ζήτησε συμβουλές από το ChatGPT σχετικά με τρόπους αυτοκτονίας, λίγες ώρες πριν θέσει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα για την υπόθεση.

Ο Λούκα Γουόκερ, 16 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στις 4 Μαΐου 2025 σε σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Χάμσαϊρ. Όπως προέκυψε, το προηγούμενο βράδυ είχε συνομιλήσει με το chatbot, ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτοκτονία. Σύμφωνα με την έρευνα, κατάφερε να παρακάμψει τις δικλείδες ασφαλείας της πλατφόρμας, ισχυριζόμενος ότι οι ερωτήσεις του γίνονταν για ερευνητικούς λόγους.

Αστυνομικός που χειρίστηκε την υπόθεση, χαρακτήρισε το περιεχόμενο της συνομιλίας «σοκαριστικό και βαθιά ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι ο ανήλικος ζητούσε συγκεκριμένες οδηγίες, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Ο 16χρονος, που διέμενε στο Γέιτλεϊ, είχε πρόσφατα αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο και φοιτούσε σε κολέγιο της περιοχής, ενώ εργαζόταν παράλληλα ως ναυαγοσώστης. Την ημέρα του θανάτου του είχε ενημερώσει τους γονείς του ότι θα πήγαινε στη δουλειά του, χωρίς κανείς από το οικογενειακό του περιβάλλον να γνωρίζει την ψυχική του κατάσταση.

Η ψηφιακή ανάλυση του κινητού του αποκάλυψε ότι είχε αφήσει αποχαιρετιστήρια μηνύματα προς την οικογένεια και τους φίλους του. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε επηρεαστεί βαθιά από περιστατικά εκφοβισμού στο προηγούμενο σχολικό του περιβάλλον, καθώς και από τον θάνατο συμμαθητή του σε παρόμοιες συνθήκες λίγα χρόνια νωρίτερα.

Ο επικεφαλής ιατροδικαστής του Χάμσαϊρ επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι το ChatGPT φαίνεται να επιχειρεί να αποθαρρύνει τέτοιου είδους συνομιλίες, οι χρήστες μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρακάμψουν τους περιορισμούς. Τόνισε επίσης ότι το ζήτημα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης σε ευαίσθητα θέματα αποτελεί αυξανόμενη πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η οικογένεια του 16χρονου δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ψυχική επιβάρυνση που αντιμετώπιζε, περιγράφοντάς την ως «αόρατη μάχη», ενώ υπογράμμισε ότι επρόκειτο για έναν ευγενικό και ευαίσθητο νέο, με ισχυρούς δεσμούς με το περιβάλλον του.

Από την πλευρά της, η OpenAI εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να ενισχύει τους μηχανισμούς ασφαλείας του chatbot, με στόχο την αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση περιπτώσεων ψυχικής δυσφορίας, σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.