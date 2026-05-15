Βρετανία: 70 γονείς «κυνηγούν» ιδιοκτήτη ομάδας - Πήρε 28.000 λίρες για ανύπαρκτα τουρνουά

Γονείς στη Βρετανία κατηγορούν τον ιδιοκτήτη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας «Red Star Lionesses» ότι εισέπραξε πάνω από 28.000 λίρες για τουρνουά που δεν πραγματοποιήθηκαν, αθλητικές στολές που δεν παραδόθηκαν και προπονήσεις με παίκτριες της Women’s Super League που δεν υφίστατο καν.

Ο Τζέιμς Όστιν, ο οποίος έχει δύο καταδίκες για απάτη, μία εκ των οποίων οδήγησε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, αντιμετωπίζει κατηγορίες από περισσότερους από 70 γονείς που έχουν σχέση με τον ερασιτεχνικό σύλλογο.

Οι καταγγελίες εξετάζονται από την αστυνομία του Greater Manchester και αποτελούν μέρος μιας έρευνας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία έχει επιβάλει στον Όστιν προσωρινή αναστολή ενώ η έρευνα συνεχίζεται, κατά τον Guardian.

Βρετανία: Ομάδα από «αέρα κοπανιστό»

Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι πρόκειται για αστική υπόθεση μεταξύ του συλλόγου και των γονέων.

Ο Όστιν κατηγορείται επίσης ότι χρέωσε στους γονείς συνολικά περίπου 8.500 λίρες για την είσοδο, το ταξίδι και τη διαμονή στο Paris International Cup, ένα τουρνουά που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις προπόνησης της Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο.

Η εφημερίδα The Guardian έχει δει μηνύματα που έστειλε ο Όστιν στους γονείς, προσφέροντας την ευκαιρία στις κόρες τους να αγωνιστούν στο τουρνουά και περιγράφοντας λεπτομερώς τα πακέτα ταξιδιού και διαμονής που διέθετε ο διοργανωτής του τουρνουά, η ProPlay Sports Tours.

Ωστόσο, σε ηλεκτρονικά μηνύματα των διοργανωτών του τουρνουά, τα οποία έχει επίσης δει η εφημερίδα, αναφέρεται ότι ο Όστιν είχε κάνει κράτηση για δύο ομάδες με πακέτο που περιλάμβανε μόνο την είσοδο και ότι δεν είχε κλείσει τα πακέτα διαμονής και ταξιδιού για τα οποία χρέωσε τους γονείς.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η συμμετοχή των ομάδων ακυρώθηκε, καθώς δεν έλαβαν την πληρωμή, και ισχυρίστηκαν ότι ο Όστιν παραποίησε ένα email που του έστειλαν πριν το κοινοποιήσει στους γονείς.

Οι γονείς ξεκίνησαν μια εκστρατεία στο GoFundMe για να καλύψουν το κόστος αποστολής μιας ομάδας στο τουρνουά, για το οποίο οι διοργανωτές κρατούν θέση, αναφέροντας ότι οι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων από τον Όστιν δεν έχουν ικανοποιηθεί.