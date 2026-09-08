Βρετανία: Αιφνιδιάστηκαν ο Χάρι και η Μέγκαν από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν εξεπλάγησαν από την επιστολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου με την οποία διευκρινίζεται ότι δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και ότι θα παραμείνουν ιδιώτες πολίτες, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός τους.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ και τα δύο τους παιδιά επέστρεψαν τον περασμένο μήνα στη Βρετανία για να ζήσουν εκεί , έξι χρόνια αφού απαρνήθηκαν τα βασιλικά καθήκοντά τους και μετακόμισαν στις ΗΠΑ.

Η επιστροφή τους αιφνιδίασε ακόμη και τα στενά μέλη της βασιλικής οικογένειας και ο βασιλιάς Κάρολος πληροφορήθηκε το σχέδιο του ζεύγους λίγες μόλις ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση.

Σε μια επιστολή, την οποία ενέκρινε ο βασιλιάς Κάρολος και εστάλη χθες προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους, επαναβεβαιώνεται πως ο μικρότερος γιος του Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν πληροφορήθηκαν για την επιστολή λίγο πριν αυτή σταλεί και ότι εξεπλάγησαν.

Η επιστολή αναφέρει ότι το καθεστώς τους, το οποίο αρχικά είχε συμφωνηθεί με την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ το 2020, δίνει στο ζευγάρι την ελευθερία «σε σχέση με την οικονομική του ανεξαρτησία και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, όπως εκείνοι θα επιθυμούσαν».

«Δεν αλλάζει το παρών καθεστώς του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ...Το φιλανθρωπικό έργο του δούκα και της δούκισσας είναι ένα προσωπικό ζήτημα και για τους δύο και συντελείται ιδιωτικά. Εν ολίγοις, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», αναφέρεται στην επιστολή.

Το ζευγάρι είχε φύγει για τις ΗΠΑ το 2020, εγκαταλείποντας τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του, προκειμένου τόσο ο Χάρι όσο και η Μέγκαν να ακολουθήσουν ανεξάρτητες καριέρες, όμως δεν σταμάτησαν να πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα, καθώς ο Χάρι κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια για παραμέληση, τις ταμπλόιντ ότι κατέστρεψαν τη ζωή του και την κυβέρνηση ότι απέτυχε να παράσχει επαρκή ασφάλεια προκειμένου εκείνος να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Μια επιτροπή που αποφασίζει για το επίπεδο της ασφάλειας που θα προσφέρεται στο ζευγάρι με δημόσια έξοδα πρόκειται να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα για να αποφασίσει σχετικά.