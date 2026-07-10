Βρετανία: Δολοφονήθηκε η πρώην υπουργός Αν Γουίτικαμ - Συνελήφθη 26χρονος

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση της δολοφονίας της πρώην Υπουργού Αν Γουίτικαμ, σήμερα (10/7).

Η πολιτικός, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της φέροντας πολλαπλά τραύματα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη άμεσα από τις βρετανικές Αρχές ένας 26χρονος άνδρας ως ύποπτος.

Όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ματ Λόνγκμαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, είπε ότι ο ύποπτος, ένας «λευκός Βρετανός», εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα σπίτι στο Νιούτον Άμποτ και έχει τεθεί υπό κράτηση. Ο φόνος δεν φαίνεται να ήταν πολιτικά υποκινούμενος, ούτε σχετίζεται με τρομοκρατία.

Λίγο νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε αν το κίνητρο του φόνου ήταν πολιτικό και απάντησε ότι «δεν θα κάνει εικασίες» αλλά η ασφάλεια των πολιτικών είναι «ύψιστης σημασίας». Αναφερόμενος στον ύποπτο, που δεν είχε συλληφθεί ακόμη μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπε ότι «είναι σαφώς επικίνδυνος» και κάλεσε όσους έχουν κάποιες πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε αυτόν να βοηθήσουν την αστυνομία στην έρευνά της.

