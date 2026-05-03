Μενού

Βρετανία: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε σπίτι στο Μπρίστολ

Έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στο Μπρίστολ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν τρεις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στη Βρετανία
Αστυνομικοί σε επιχείρηση στη Βρετανία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, υπέστησαν ελαφρά τραύματα από έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην πόλη Μπρίστολ, στη νότια Αγγλία, με τις αρχές να αντιμετωπίζουν την αιτία του περιστατικού ως ύποπτη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία, που έκανε λόγο για μείζον συμβάν, τόνισε ότι δεν το αντιμετωπίζει ως ύποπτο τρομοκρατικό περισταστικό.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Έιβον και Σόμερσετ, Ματ Εμπς, ανέφερε αργότερα ότι το περιστατικό σχετίζεται με ενδοοικογενειακά ζητήματα.

Αστυνομικοί διεξάγουν επίσης έρευνες σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ που συνδέεται με την έκρηξη και ενώ βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, οι αρχές σε αυτό το σημείο δεν αναζητούν κανέναν άλλο ύποπτο σε σχέση με την έκρηξη, τόνισε η αστυνομία.

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνεται.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ