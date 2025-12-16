Βρετανία: Έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία 9χρονης

Η αστυνομία συνέλαβε έναν έφηβο ως ύποπτο για τον φόνο ενός 9χρονου κοριτσιού στην περιοχή Somerset, στη Βρετανία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε μια διεύθυνση στο Lime Close, στην περιοχή Mead Vale του Weston-super-Mare, στις 6:09 μ.μ. τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Sky News, το νεαρό θύμα κηρύχθηκε νεκρό στο σημείο, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή του Lime Close και διεξάγει έρευνα, συμπεριλαμβανομένων και ερευνών από σπίτι σε σπίτι.

Ο έφηβος συνελήφθη στο χωριό Worle του Somerset και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία. Η επιθεωρητής Jen Appleford, από την αστυνομία του Avon και του Somerset, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ολόκληρο το Weston-super-Mare θα είναι συγκλονισμένο και σοκαρισμένο από αυτή την αποτρόπαια είδηση.

Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε χθες το βράδυ για το συμβάν. Είναι αδύνατο για εμάς να περιγράψουμε με λόγια τον πόνο και την οδύνη που νιώθουν αυτή τη στιγμή. Τούς εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και θα φροντίσουμε να λάβουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αξιωματικό».

Σημείωσε ότι η επίσημη διαδικασία αναγνώρισης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι θα πραγματοποιηθεί και νεκροψία. Η επιθεωρητής Appleford πρόσθεσε: «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η κοινότητα θα ενωθεί ως ένα σε απάντηση σε αυτή την τραγωδία.

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, διεξάγονται έρευνες στο ακίνητο και ζητούμε την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Θα διασφαλίσουμε ότι οι αξιωματικοί μας θα είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν σιγουριά και υποστήριξη σε όλους».

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου του North Somerset, Mike Bell, δήλωσε: «Είμαι συγκλονισμένος και λυπημένος για το χθεσινό περιστατικό σε μια κατοικία στην περιοχή Mead Vale. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, ιδιαίτερα με την οικογένεια και τους φίλους του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχει γίνει μια σύλληψη, οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και η κοινότητα, είμαι βέβαιος, θα ενωθεί για να υποστηρίξει ο ένας τον άλλον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».