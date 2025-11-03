Βρετανία: Φόβοι και για μαχαίρωμα ανηλίκου από τον δράστη της επίθεσης σε τρένο

Η αστυνομία στη Βρετανία εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο ο 32χρονος Άντονι Γουίλιαμς που κατηγορείται για 11 απόπειρες ανθρωποκτονίας μετά τη φονική επίθεση στο τρένο Ντόνκαστερ – Λονδίνο, να ευθύνεται και για τρίτο περιστατικό, με θύμα ένα 14χρονο αγόρι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η νέα υπόθεση προστίθεται στο ήδη σοκαριστικό χρονικό των επιθέσεων που σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Σύμφωνα με την αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ, το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 7:10, ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε μαθητή στην πόλη Πίτερμπορο. Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Ο δράστης διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές άνοιξαν ποινική δικογραφία και πλέον θεωρούν πιθανό ο δράστης να είναι ο ίδιος άνδρας που μαχαίρωσε επιβάτες στα τρένα του Λονδίνου και του Κέιμπριτζσαϊρ.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι όλα τα περιστατικά της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου επανεξετάζονται, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση. Την κύρια ευθύνη της έρευνας έχει η Αστυνομία Μεταφορών, ενώ για λόγους διαφάνειας η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της Αστυνομίας.

Το νέο στοιχείο ενισχύει το ενδεχόμενο ενός μοναχικού δράστη που κινήθηκε μεταξύ Πίτερμπορο, Λονδίνου και Χάντινγκτον, επιτιθέμενος τυχαία σε ανυποψίαστους πολίτες πριν τελικά συλληφθεί μέσα σε οκτώ λεπτά από οπλισμένους αστυνομικούς στο τρένο της LNER.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη Βρετανία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις πιο βίαιες αλληλουχίες επιθέσεων των τελευταίων ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.