Βρετανία: Χωριό ψήφισε να «ανεξαρτητοποιηθεί» για να μη φιλοξενήσει μετανάστες

Ένα χωριό στη Βρετανία οργάνωσε ένα συμβολικό ψήφισμα ανεξαρτητοποίησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω ξενοφοβικών αισθημάτων μεταξύ των κατοίκων του.
Το μικρό Πίντινγκτον toy Όξφορντσαϊρ ψήφισε συμβολικά να «αποχωρήσει» από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας στα σχέδια της κυβέρνησης να στεγάσει 1.256 άνδρες μετανάστες σε πρώην στρατιωτική βάση δίπλα στον οικισμό.
Οι 285 κάτοικοι του χωριού ψήφισαν υπέρ και 26 κατά. Το αποτέλεσμα δεν έχει καμία νομική ή συνταγματική ισχύ, αλλά αποτελεί κίνηση διαμαρτυρίας των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες κυρίως για την ασφάλεια, ένα συνηθισμένο ρατσιστικό αφήγημα κατά των προσφύγων.
Η τοπική κοινότητα δηλώνει ότι έχει ήδη δεχθεί εκατοντάδες αιτήματα από άλλες περιοχές της Βρετανίας που ενδιαφέρονται να οργανώσουν αντίστοιχες συμβολικές κινητοποιήσεις.
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
- «Ο Μαζωνάκης μου έδωσε ένα μάθημα στο φευγιό του»: Το ιδιαίτερο «αντίο» του Γιάννη Χαρούλη
- Θάνατος Μαζωνάκη: Με απεργία πείνας απειλεί ο γιατρός για την προφυλάκιση
Ένας αυτοτελής αγροτικός οικισμός με παραδοσιακή ή σύγχρονη συγκέντρωση, τουλάχιστον δέκα κανονικών κατοικιών.