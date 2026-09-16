Βρετανία: Χωριό ψήφισε να «ανεξαρτητοποιηθεί» για να μη φιλοξενήσει μετανάστες

Ένα χωριό στη Βρετανία οργάνωσε ένα συμβολικό ψήφισμα ανεξαρτητοποίησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω ξενοφοβικών αισθημάτων μεταξύ των κατοίκων του.

Το μικρό Πίντινγκτον toy Όξφορντσαϊρ ψήφισε συμβολικά να «αποχωρήσει» από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας στα σχέδια της κυβέρνησης να στεγάσει 1.256 άνδρες μετανάστες σε πρώην στρατιωτική βάση δίπλα στον οικισμό.

Οι 285 κάτοικοι του χωριού ψήφισαν υπέρ και 26 κατά. Το αποτέλεσμα δεν έχει καμία νομική ή συνταγματική ισχύ, αλλά αποτελεί κίνηση διαμαρτυρίας των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες κυρίως για την ασφάλεια, ένα συνηθισμένο ρατσιστικό αφήγημα κατά των προσφύγων.

Η τοπική κοινότητα δηλώνει ότι έχει ήδη δεχθεί εκατοντάδες αιτήματα από άλλες περιοχές της Βρετανίας που ενδιαφέρονται να οργανώσουν αντίστοιχες συμβολικές κινητοποιήσεις.