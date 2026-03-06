Βρετανία: Η απάντηση του Υπουργείου Άμυνας για τους διαδοχικούς συναγερμούς στο Ακρωτήρι της Κύπρου

Πολλές είναι οι χώρες που στέλνουν δυνάμεις για να βοηθήσουν την Κύπρο, καθώς σήμερα ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι. Η κυβέρνηση Στάρμερ διευκρίνησε τους λόγους για τους οποίους σήμανε συναγερμός στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, η πρώτη απάντηση του βρετανικού ΥΠΑΜ, είναι ότι υπάρχει συμφόρηση πάνω και γύρω από την Κύπρο, οπότε λόγω αυτού ηχούν οι σειρήνες.

Η δεύτερη απάντηση αναφέρει ότι υπάρχουν πολύ ευαίσθητα και υψηλού επιπέδου ραντάρ όπου χρησιμοποιούν οι βρετανικές βάσεις τα οποία ενεργοποιούνται από επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Επιπλέον, η βρετανική πλευρά δήλωσε ότι τα μηνύματα στέλνονται προληπτικά μέχρι να διερευνήσουν αν και εφόσον υπάρχει κάτι απειλητικό στον αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας εχθές βρέθηκε και ο ίδιος στην Κύπρο. Μάλιστα, ήλωσε ότι το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon, το οποίο αποστέλλεται στην Κύπρο, θα φτάσει «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Η Βρετανία έχει «περισσότερα αεροσκάφη στην Κύπρο από οποιοδήποτε άλλο έθνος» και «400 ειδικούς αεράμυνας επιπλέον αυτών που θα είχαμε κανονικά», ανάφερε.

«Αυτό συμβαίνει επειδή θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε το βρετανικό προσωπικό μας, μπορούμε να υπερασπιστούμε τη βρετανική μας βάση, μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτό το νησί της Κύπρου και υπερασπιζόμαστε επίσης συμμάχους σε όλη την περιοχή», είπε.