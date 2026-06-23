Βρετανία: Η πρώτη νίκη AI δικηγόρου στην ιστορία είναι γεγονός

Μια δικηγορική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κέρδισε την πρώτη υπόθεση σε δικαστήριο της Βρετανίας με τη χρήση δικηγόρου AI.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Tamires Camal Taquidir, μια ανεξάρτητη σύμβουλος HR, πλήρωσε την εταιρεία Garfield AI περίπου 400 λίρες για να στείλει μια νομική επιστολή και στη συνέχεια να κινήσει δικαστικές διαδικασίες για ένα ανεξόφλητο χρέος ύψους 7.000 λιρών.

Ο συνιδρυτής της Garfield, Philip Young, χαρακτήρισε τη στιγμή «ορόσημο» για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και είπε ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διαγράψουν χρέη, επειδή το κόστος των δικαστικών διαφορών υπερέβαινε τα χρήματα που θα μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα κερδίσουν.

Η Garfield, η οποία εξουσιοδοτήθηκε από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων (Solicitors Regulation Authority) τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αξιώσεων από 30 λίρες έως και 10.000 λίρες, προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν άνθρωπο δικηγόρο για να υπερασπιστεί τον πελάτη στο δικαστήριο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη διεξήγαγε όλη τη νομική εργασία που προηγήθηκε της δίκης, η οποία περιελάμβανε την αμφισβήτηση μιας ανταγωγής που κατέθεσε ο εναγόμενος, ο οποίος ανέθεσε σε δικηγόρους.

Προετοίμασε τέσσερις καταθέσεις μαρτύρων και έναν φάκελο εγγράφων για την τρίωρη δίκη στο δικαστήριο της κομητείας Wandsworth στις 14 Μαΐου. Το δικαστήριο έκρινε υπέρ της Taquidir και της επιδίκασε τα οφειλόμενα χρήματα.

Η Taquidir δήλωσε: «Μου όφειλαν χρήματα για δουλειά που είχα κάνει, αλλά ένιωθα ότι η διαδικασία ανάκτησής τους θα μπορούσε να είναι υπερβολικά αγχωτική, ακριβή και χρονοβόρα. Η Garfield μου έδωσε τη δυνατότητα να κυνηγήσω την αξίωση και να συνεχίσω.

Όταν κατατέθηκε η ανταγωγή, έγινε με σκοπό να με εκφοβίσουν, αλλά ήξερα ότι είχα προσβάσιμη, οικονομική και ικανή υποστήριξη. Είμαι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα».

Ο Dominic Li, ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την Taquidir στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση της πελάτισσας «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα», αλλά πρόσθεσε: «Η υπεράσπιση στη δίκη παρέμεινε απαραίτητη και μια θεμελιωδώς ανθρώπινη διαδικασία».