Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ «σήκωσε μανίκια» - Ανακοίνωσε μείωση φόρων που πληρώνουν οι παμπ

Σε δέσμη μέτρων προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντυ Μπέρναμ καθώς σήμςρα 23/07 δήλωσε πως πρόκειται να μειώσει τον επαγγελματικό φόρο που πληρώνουν οι παμπ, τα κλαμπ και οι χώροι συναυλιών κατά 20% από τον Απρίλιο. Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι τα τρίτα που ανακοινώνει μέσα σε τρεις ημέρες, που έχουν στόχο να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως έχει επισημάνει.

Αφότου ανέλαβε πρωθυπουργός τη Δευτέρα, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος παραιτήθηκε, ο Μπέρναμ έχει πει επίσης ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τον ερχόμενο χειμώνα και ότι θα θέσει όριο δύο στερλινών (2,35 ευρώ) στις τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία από τον Ιανουάριο.

«Αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που θέλουν να βοηθήσουν τις κοινότητές τους», δήλωσε ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις παμπ, κλαμπ και συναυλιακών χώρων θα επιτρέψει σε περίπου 32.000 επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν περίπου 1.100 στερλίνες (1.300 ευρώ) ετησίως.

Το μέτρο θα έχει κόστος για την κυβέρνηση 100 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως και είναι βέβαιο ότι θα χαιρετιστεί από μικρούς ανεξάρτητους χώρους καθώς και από επιχειρήσεις παμπ όπως οι D Wetherspoon, Marston's και Fuller, Smith & Turner.

Ο Μπέρναμ δεν ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις εστίασης ή ξενοδοχεία ούτε ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας να μειώσει στο μισό τον φόρο επί των πωλήσεων.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως η μείωση του φόρου θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από επανεξέταση των μειώσεων φόρου εμπορικών επιχειρήσεων όπως καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου που "δεν έχουν θετική συμβολή στις τοπικές κοινότητες" και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε επιχειρήσεις που πουλάνε προϊόντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι εμβληματικές για τη χώρα παμπ, κλείνουν με ρυθμό μία την ημέρα, σύμφωνα με την British Beer and Pub Association. Όπως και το σύνολο του τομέα ξενοδοχείων-εστίασης, βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρή αύξηση του κόστους, κυρίως των λογαριασμών ηλεκτρικού.

Η συντηρητική αντιπολίτευση κάλεσε τον Άντι Μπέρναμ να εξηγήσει με σαφήνεια πώς υπολογίζει να χρηματοδοτήσει αυτό το μέτρο, το οποίο προβλέπεται να ισχύσει από τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς.

Σε επιστολή που απηύθυναν προς τον νέο πρωθυπουργό, περίπου 120 εκατομμυριούχοι που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο πρώην ποδοσφαιριστής και παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ, ζήτησαν να φορολογηθούν περισσότερο.

«Έχουμε τα μέσα», γράφουν τα μέλη αυτής της ομάδας, "Patriotic Millionaires UK", λέγοντας ότι μια αύξηση των φόρων για τα μεγαλύτερα εισοδήματα μπορεί να αποφέρει στο κράτος περίπου 24 δισεκατομμύρια στερλίνες.