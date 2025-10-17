Βρετανία: Ο λόγος που «κόπηκε» το ντοκιμαντέρ του BBC για τη Γάζα πέντε μέρες μετά τη μετάδοσή του

Η Ofcom, «το βρετανικό ΕΣΡ», έκρινε ότι το ντοκιμαντέρ του BBC με θέμα τη Λωρίδα της Γάζας παραβιάζει τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Ο βασικός λόγος της απότομης διακοπής, φαίνεται να είναι το ότι ο αφηγητής είναι ένα 13χρονο αγόρι, γιος του υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Η Ofcom έκρινε ότι το γεγονός ότι το BBC δεν αποκάλυψε το αξίωμα του πατέρα του παιδιού υπήρξε «ουσιωδώς παραπλανητικό».

Το BBC, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απέσυρε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A War Zone» από την online πλατφόρμα του τον Φεβρουάριο, πέντε ημέρες μετά τη μετάδοσή του.

Η εσωτερική έρευνα του BBC αποφάνθηκε τον Ιούλιο ότι το πρόγραμμα παραβίασε τις συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές του ως προς την ακρίβεια. Ωστόσο έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εξωτερικά συμφέροντα «είχαν ανάρμοστη επιρροή στο πρόγραμμα».

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom, που δέχθηκε 20 καταγγελίες για το ντοκιμαντέρ, έκρινε επίσης ότι το BBC οφείλει να δημοσιεύσει ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της έρευνάς της σε ημερομηνία που θα ορισθεί.