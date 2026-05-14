Βρετανία: Παραιτήθηκε με αιχμές και ο Υπουργός Υγείας - Καταρρέει η κυβέρνηση Στάρμερ;

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ (Wes Streeting) παραιτήθηκε από την βρετανική κυβέρνηση, την Πέμπτη (14/5), λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και τα Συνδικάτα των Εργατικών θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών διακρίσεων», ανέφερε ο Στρίτινγκ σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στο X.

Τα περιθώρια για τον Βρετανό πρωθυπουργό στενεύουν, καθώς αυτή είναι η τέταρτη παραίτηση σε μόλις δύο ημέρες. Την αρχή έκανε η Μιάτα Φανμπουλέχ (Miatta Fahnbulleh), η οποία υπηρετούσε ως υπουργός Κοινοτήτων. Ακολούθησε η Τζες Φίλιπς (Jess Phillips), υφυπουργός για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών και η πιο πρόφατη είναι αυτή της υφυπουργού Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς (Alex Davies-Jones), όπου εκπροσωπεί το Πόντιπριντ στη νότια Ουαλία.

Ωστόσο, οι τρεις υφυπουργοί που αποχώρησαν, δεν άσκησαν κριτική, τουλάχιστον δημόσια, στον Κιρ Στάρμερ, όπως ο Υπουργός Υγείας.