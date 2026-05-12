Στενεύουν τα περιθώρια για τον Στάρμερ: Τρίτη παραίτηση Υπουργού σε ένα 24ωρο

Πολλά είναι τα εσωτερικά προβλήματα στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς και τρίτη υπουργός παραιτήθηκε μέσα σε ένα 24ωρο. Ο λόγος, για την υφυπουργό Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς (Alex Davies-Jones), όπου εκπροσωπεί το Πόντιπριντ στη νότια Ουαλία, όπου η ήττα των Εργατικών ήταν ιδιαίτερα καταστροφική.

Όπως και η Τζες Φίλιπς, η Ντέιβις-Τζόουνς περιγράφει τον Κιρ Στάρμερ ως καλό άνθρωπο στην επιστολή παραίτησής. Ωστόσο τονίζει ότι το Εργατικό Κόμμα πρέπει να ανταποκριθεί στο μήνυμα που έστειλαν τα «καταστροφικά» αποτελέσματα των εκλογών.

Προηγήθηκε η παραίτηση της υφυπουργού για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Τζες Φίλιπς (Jess Phillips). «Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πρώτα ότι έχουμε συνεργαστεί στενά για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχετε γνήσια γνώση και επιθυμία να διορθώσετε αυτό το τρομερό κοινωνικό πρόβλημα. Έχουμε αρχίσει να κάνουμε βήματα προς την αλλαγή ενώ είμαστε στην κυβέρνηση και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας.

Ωστόσο, θα μου ήταν σκόπιμο να μην πω ότι η πραγματική αλλαγή και κατεύθυνση σε αυτόν τον τομέα προήλθε συνήθως από απειλές που έκανα εγώ υπό το φως καταστροφικών λαθών. Η ιστορία του Μέντελσον, κάθε φορά που ξεσπούσε, έκανε τον αριθμό 10 να τεθεί σε λειτουργία για το θέμα, προκειμένου να αποδείξουμε τα διαπιστευτήριά μας. Δεν θα σπαταλήσω ποτέ μια κρίση για να κάνω πρόοδο για τις γυναίκες και τα κορίτσια, κι έτσι τέθηκαν απαιτήσεις και μερικές ικανοποιήθηκαν», είπε στην επιστολή παραίτησής της, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Ακόμα πιο πριν από την Τζες Φίλιπς αποχώρησε από τη βρετανική κυβέρνηση και η Μιάτα Φανμπουλέχ (Miatta Fahnbulleh), η οποία υπηρετούσε ως υπουργός Κοινοτήτων.