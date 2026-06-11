Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

Ο Τζον Χίλι παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας λόγω του σχεδίου επενδύσεων στην άμυνα (Defence Investment Plan – DIP) του Κιρ Στάρμερ.

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι απέτυχε να «ανταποκριθεί στη στιγμή» με την καθυστερημένη πρότασή του για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει λεπτομέρειες του σχεδίου ακόμη και αύριο, όμως θεωρείται ότι έχει αποδυναμωθεί μετά από διαφωνία μεταξύ της Ντάουνινγκ Στριτ, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε επιστολή του προς τον σερ Κιρ, ο κ. Χίλι ανέφερε ότι το σχέδιο επενδύσεων στην άμυνα «υπολείπεται σημαντικά όσων απαιτούνται για την άμυνα και τη χώρα σε μια επικίνδυνη περίοδο».

Πρόσθεσε: «Χωρίς ένα DIP που να ανταποκρίνεται στη στιγμή με αυτόν τον τρόπο, αναγκάζομαι να λαμβάνω αποφάσεις που θα μειώσουν την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, θα αυξήσουν τον κίνδυνο για το προσωπικό σε επιχειρήσεις και θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα λιγότερο ασφαλή.»