Βρετανία: Πέθανε ο Μάρτιν Παρ, εμβληματικός φωτογράφος και πρόεδρος του Magnum Photos

Σοκ προκάλεσε στον κόσμο της φωτογραφίας η είδηση θανάτου του εμβληματικού φωτογράφου, Μάρτιν Παρ, γνωστού για τις έντονες εικόνες οι οποίες κατέγραφαν περίεργες εξερευνήσεις του τρόπου ζωής των τουριστών αλλά και ειρωνικές καταγγελίες αυτής.

Ο ίδιος, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Μπρίστολ της Αγγλίας ενώ ο θάνατός του ανακοινώθηκε την Κυριακή από το ίδρυμα που φέρει το όνομά του και δημιούργησε στο Μπρίστολ το 2017.

Αν και στην ανακοίνωση του ιδρύματος δεν διευκρινίζεται η αιτία θανάτου, σε δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρεται ότι ο Παρ είχε διαγνωστεί με μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του μυελού των οστών, το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Guardian», η ασθένεια του βρισκόταν σε ύφεση, αλλά συνέχιζε να λαμβάνει χάπια χημειοθεραπείας.

«Το Ίδρυμα Μάρτιν Παρ και το Magnum Photos θα συνεργαστούν για να διατηρήσουν και να μοιραστούν την κληρονομιά του Μάρτιν» τονίζεται επίσης στην ανακοίνωση.

Οι φωτογραφίες του Παρ απεικόνιζαν την καθημερινή ζωή στη Βρετανία, όπως τουρίστες που έκαναν ηλιοθεραπεία, συντηρητικές λέσχες, γιορτές χωριών και πρωινά σε καφέ, με χαρακτηριστικά έντονα χρώματα και με μια δόση χιούμορ.

Στο εμβληματικό φωτογραφικό του λεύκωμα του 1986, «The Last Resort: Photographs of New Brighton», κατέγραψε παραθεριστές της εργατικής τάξης στο Γουίραλ και έγινε αρωγός μιας ριζικής αλλαγής στη βρετανική φωτογραφία ντοκιμαντέρ.

Από το σκληρό, ασπρόμαυρο στυλ του παρελθόντος, χάρις σε αυτόν περάσαμε προς ένα πιο τολμηρό και πιο πολύχρωμο στυλ, όπως αναφέρει το «The Guardian».Άλλες γνωστές συλλογές του είναι οι: Bad Weather (1982), Common Sense (1995-99) και Signs of the Times (1992).

Η λαμπρή καριέρα του Μάρτιν Παρ

Ο Παρ γεννήθηκε στο Σάρεϊ το 1952 και σπούδασε Φωτογραφία στο Πολυτεχνείο του Μάντσεστερ. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο από το 1974, σε εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων και στην Πινακοθήκη Φωτογράφων στο Λονδίνο, στο Εθνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο Παρίσι και στο Μητροπολιτικό Μουσείο Φωτογραφίας του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Έχουν κυκλοφορήσει πάνω από εκατό βιβλία με έργα του. Ο Παρ κέρδισε πολλά βραβεία σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως το Βραβείο Εκατονταετηρίδας της Βασιλικής Φωτογραφικής Εταιρείας, το Βραβείο Eric Solomon της Photokina για φωτορεπορτάζ και το 2017 το Παγκόσμιο Βραβείο Φωτογραφίας Sony για Εξαιρετική Συνεισφορά στη Φωτογραφία. Ο Παρ ήταν πρόεδρος του Magnum Photos μεταξύ 2013 και 2017.