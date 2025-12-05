Βρετανία: Πρώην γιατρός κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε 38 ασθενείς

Ένας πρώην γιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορείται για φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις σε 38 ασθενείς που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του. Τα φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα έγιναν σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα μεταξύ 2017 και 2021.

Ο 38χρονος Ναθάνιελ Σπένσερ αντιμετωπίζει 15 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, 17 κατηγορίες επίθεσης με διείσδυση, εννέα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί κάτω των 13 ετών, τρεις κατηγορίες επίθεσης σε παιδί κάτω των 13 ετών με διείσδυση και μία κατηγορία απόπειρας επίθεσης με διείσδυση.

Η αστυνομία του Στάφορντσιρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι κατηγορίες έρχονται μετά από μια πολύπλοκη έρευνα της Μονάδας Δημόσιας Προστασίας για σεξουαλικά αδικήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Royal Stoke, στο Stoke-on-Trent, και στο Νοσοκομείο Russells Hall, στο Dudley.

Ο Μπεν Σάμπλς, αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας της Μονάδας Σύνθετης Διαχείρισης Υποθέσεων και της Μονάδας Σοβαρής Βίας, Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκμετάλλευσης της CPS των Δυτικών Μίντλαντς, δήλωσε: «Αποφασίσαμε να ασκήσουμε δίωξη στον Ναθάνιελ Σπένσερ για μια σειρά από σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ασθενών ενώ εργαζόταν ως γιατρός - συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης με διείσδυση και της σεξουαλικής επίθεσης εναντίον ενός παιδιού».

«Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν εκτενώς για να υποστηρίξουν μια λεπτομερή και πολύπλοκη έρευνα της αστυνομίας του Στάφορντσιρ, εξετάζοντας προσεκτικά τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί η υπόθεση σε δίκη και ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να κινηθούν ποινικές διαδικασίες».

Ο Σπένσερ, από το Μπέρμιγχαμ, θα εμφανιστεί στο Κέντρο Δικαιοσύνης του Βόρειου Στάφορντσιρ στις 20 Ιανουαρίου 2026.