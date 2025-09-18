Βρετανία: Τρεις συλλήψεις στο Έσσεξ για «κατασκοπεία» υπέρ της Ρωσίας

Τρία άτομα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα) στο Έσσεξ, στη Βρετανία, με την υποψία ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Ρωσίας, σύμφωνα με την Σκότλαντ Γιαρντ την οποία επικαλούνται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 46 ετών, και μια 35χρονη γυναίκα συνελήφθησαν σε διαφορετικές διευθύνσεις στο Γκρέις από την Αντιτρομοκρατική. Κρατήθηκαν με την υποψία ότι βοηθούσαν μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών, κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας (NSA) του 2023.

Η Σκότλαντ Γιαρντ, στη Βρετανία, επιβεβαίωσε ότι η χώρα στην οποία αναφέρονται οι κατηγορίες είναι η Ρωσία. Ανακρίθηκαν σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου πριν αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση.

Βρετανία: Τι δηλώνει η Αστυνομία

Ο διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δήλωσε: «Μέσα από τις πρόσφατες υποθέσεις εθνικής ασφάλειας που χειριζόμαστε, παρατηρούμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα περιγράφαμε ως "εκπροσώπους" που προσλαμβάνονται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών».

Πράγματι, δύο νεαροί Βρετανοί άνδρες αναμένουν την έκδοση της ποινής τους, αφού στρατολογήθηκαν από την Ομάδα Βάγκνερ – ουσιαστικά το ρωσικό κράτος – για να πραγματοποιήσουν εμπρησμό σε αποθήκη που συνδέεται με την Ουκρανία. Αντιμετωπίζουν πιθανές μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης.

«Ωστόσο, όποιος έρθει σε επαφή με ξένες κρατικές υπηρεσίες και δελεαστεί να διαπράξει εγκληματική δραστηριότητα εκ μέρους τους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα διερευνηθούν και όποιος διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται σε αυτές θα διωχθεί ποινικά, με ενδεχόμενες πολύ σοβαρές συνέπειες για όσους καταδικαστούν».

Με πληροφορίες από Telegraph