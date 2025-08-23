Βρετανοί Παραολυμπιονίκες «γύρισαν πλάτη» στον ισραηλινό ύμνο

Οι Βρετανοί παραολυμπιονίκες αποφάσισαν να γυρίσουν τα αμαξίδια τους «πλάτη» στο βάθρο, την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ, στο πλαίσιο του Nations Cup στην Κολωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ, με τους αθλητές της βρετανικής ομάδας να στρέφονται μακριά από τη σημαία και το βάθρο, σε μια πράξη που ερμηνεύτηκε ως πολιτική διαμαρτυρία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Η ισραηλινή ομάδα, η οποία δεν αντιλήφθηκε την πράξη εκείνη τη στιγμή, ενημερώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, τον οποίο κέρδισε η Βρετανία με σκορ 74-64.

Fury as British Paralympians turn backs during Israeli national anthem in 'hugely offensive' protest https://t.co/SsGm1nIHDj — Daily Mail (@DailyMail) August 23, 2025

Ο πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής του Ισραήλ, Μοσέ Ματαλόν, καταδίκασε την ενέργεια ως «ντροπιαστική» και «αντίθετη με το πνεύμα του παραολυμπιακού αθλητισμού», ζητώντας την παρέμβαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπάσκετ με Αμαξίδιο (IWBF) για την επιβολή κυρώσεων.

Ο Μοσέ Ματαλόν δήλωσε επίσης:

«Μια τέτοια συμπεριφορά είναι βαθιά ασέβεια προς τους αθλητές, έρχεται σε σαφή αντίθεση με το Παραολυμπιακό πνεύμα και υπονομεύει όχι μόνο το μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά και τον ισραηλινό αθλητισμό και το κράτος του Ισραήλ στο σύνολό του.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μια ισραηλινή ομάδα δεν θα συμπεριφερόταν ποτέ με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε οποιαδήποτε εθνική ομάδα. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει τι πέρασε το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τη βρετανική πολιτική σκηνή.

Ο λόρδος Ίαν Όστιν, πρώην βουλευτής των Εργατικών, χαρακτήρισε την πράξη «προσβλητική» και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την ομάδα, τονίζοντας πως η συμπεριφορά αυτή υπονομεύει τη διεθνή αθλητική κοινότητα και την πολυπολιτισμική φύση της ισραηλινής ομάδας.

Η British Wheelchair Basketball, που έχει λάβει σχεδόν 5 εκατομμύρια λίρες για την προετοιμασία της ενόψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2028, δήλωσε πως διεξάγονται εσωτερικές συζητήσεις με την ParalympicsGB και την IWBF.

Παράλληλα, η ParalympicsGB υπενθύμισε στους αθλητές την απαγόρευση πολιτικών διαμαρτυριών κατά τη διάρκεια αγώνων.

