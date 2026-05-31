Βρετανός τουρίστας «ξέμεινε» στην Κεφαλονιά: Ο λόγος που του απαγορεύουν την επιστροφή παρόλο που έχει διαβατήριο

Τουρίστας από τη Βρετανία, έχει «εγκλωβιστεί» στην Κεφαλονιά, καθώς του έχει απαγορευτεί η επιστροφή στη χώρα του λόγω νέων αυστηρών μέτρων μετανάστευσης που έχει επιβάλλει η χώρα του.

Συγκεκριμένα, οι αρχές ενημέρωσαν ότι ο 39χρονος τουρίστας δεν πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου, ενώ ο άνδρας φέρεται να μην γνώριζε το νέο πλαίσιο.

Μάλιστα, η κατάσταση, όπως επισημαίνει το Mega, πήρε σοβαρή τροπή καθώς ο 39χρονος αντιμετωπίζει θέματα υγείας. Λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για όγκο που έχει, και τα φάρμακα του λιγοστεύουν καθώς είχε προμηθευτεί μόνο όσα θα χρειαζόταν για τις ολιγοήμερες διακοπές στο νησί του Ιονίου, δίχως να προβλέψει ότι δεν θα μπορούσε να γυρίσει στην πατρίδα του.

Η σύζυγός του, με την οποία και έκανε διακοπές, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα, γνωστοποίησε το περιστατικό δεδομένου ότι κινδυνεύει η ζωή του άνδρα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο άνδρας έχει διπλή υπηκοότητα, και χρησιμοποίησε το αμερικανικό το διαβατήριο στο ταξίδι. Αυτός φέρεται να είναι και ο λόγος που δεν έγινε δεκτή η επιστροφή του στη Βρετανία, παρόλο που έχει και την βρετανική υπηκοότητα.