Βρέθηκε και άλλο πτώμα στο Έβερεστ: Πάνω από 200 ορειβάτες θαμμένοι στους πάγους

Ακόμη ένα πτώμα ορειβάτη εντοπίστηκε στο Έβερεστ, που φέρεται να είχε παγώσει για δεκαετίες και αποκαλύφθηκε τώρα από το λιώσιμο των πάγων.

Η είδηση για νεκρούς που βρέθηκαν μετά από χρόνια στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου δεν μας προκαλεί έκπληξη καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που δημποσιεύεται κάτι για χαμένους ορειβάτες.

Ωστόσο, ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι υπολογίζεται πως περίπου 200 άτομα είναι θαμμένα στους πάγους στο Έβερεστ.

Όπως είχε περιγράψει ένας ορειβάτης στο BBC, οι ορειβάτες βρίσκονται κρυμμένοι σε χαράδρες, θαμμένοι κάτω από χιόνι χιονοστιβάδας και εκτεθειμένοι στις πλαγιές των λεκανών συλλογής – τα άκρα τους ξεθωριασμένα από τον ήλιο και παραμορφωμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω της επικινδυνότητας και της δυσκολίας προσβασιμότητας, οι 200 θαμμένοι ορειβάτες, παραμένουν στο σημείο

Another body emerges on Everest: a climber frozen for decades, now revealed by melting ice. Over 200 remain entombed on the world’s highest peak. pic.twitter.com/dQvA1GwXiD — Knowledge Bank (@xKnowledgeBANK) November 15, 2025

«Γιατί θες να πας στο Έβερεστ; - Επειδή είναι εκεί»

Το να φτάσει κανείς στο υψηλότερο σημείο της Γης ήταν κάποτε σύμβολο της «επιθυμίας του ανθρώπου να κατακτήσει το Σύμπαν», όπως το έθεσε ο Βρετανός ορειβάτης Τζορτζ Μάλλορι.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε κάποτε γιατί ήθελε να αναρριχηθεί στην κορυφή του Έβερεστ, ύψους 8.848 μέτρων (29.029 ποδιών), ο Μάλλορι απάντησε απότομα: «Επειδή είναι εκεί!»

Διαβάστε επίσης: Πέθανε ο τελευταίος επιζών από την πρώτη ιστορική ανάβαση στο Έβερεστ το 1953

Ωστόσο, το Έβερεστ δεν είναι πλέον ο ρομαντικός, ακατάκτητος τόπος που ήταν κάποτε. Από τότε που ο Τένζινγκ Νόργκεϊ και ο Έντμουντ Χίλαρι έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που ανέβηκαν στην κορυφή του το 1953, το βουνό έχει κατακτηθεί περισσότερες από 7.000 φορές και πολλές φορές στην προσπάθεια «κατάκτησης της κορυφής», άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.