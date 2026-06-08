Βρήκαν τη λύση για όλους: To παράδειγμα της Ολλανδίας με την μηδαμινή ανεργία των νέων έχει εξήγηση

Σοκάρουν τα νούμερα των ατόμων στη Βρετανία τα οποία φέρεται να μην εργάζονται, να μην πηγαίνουν Πανεπιστήμιο ή να μην λαμβάνουν κάποιο είδος κατάρτισης. Σχεδόν ένας στους οκτώ ανθρώπους ηλικίας 16 έως 24 ετών, είναι αυτό που θα λέγαμε «άεργος» σε ελύθερη μετάφραση.

Ο Άλαν Μίλμπερν, πρώην υπουργός Υγείας που συνέταξε την έκθεση, προειδοποίησε ότι ένας στους έξι νέους θα μπορούσε να γίνει άεργος μέσα σε πέντε χρόνια, εκτός εάν ληφθούν επείγοντα μέτρα.

Μήπως άραγε οι Βρετανοί, να ακολουθήσουν το πράδειγμα της Ολλανδίας; Η προσέγγιση των Ολλανδών, όπως αναφέρει το BBC, ήταν μια από την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να μάθει. Η Ολλανδία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά «αεργίας», Not in Education, Employment or Training (NEET) όπως αναφέρεται.

Τα ποοστά ΝΕΕΤ, είναι στο 4,9% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών, από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 15,1%.

Τι προβλέπει η ολλανδική νομοθεσία και πώς «μπουστάρει» τους νέους

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ πέντε και 16 ετών να φοιτούν στο σχολείο - στη συνέχεια πρέπει να συνεχίσουν την εκπαίδευση ή την κατάρτιση μέχρι να αποκτήσουν κάποιο προσόν ή να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ένα από τα βασικά εργαλεία της Ολλανδίας για τη μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου είναι μέσω του kwalificatieplicht (απαιτούμενου προσόντος).

Από την ηλικία των 12 ετών περίπου, οι Ολλανδοί μαθητές μεταφέρονται σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις συστάσεις των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δημοτικού σχολείου:

VMBO - η πρακτική οδός που συνήθως οδηγεί στην επαγγελματική κατάρτιση

HAVO - η οποία συνήθως οδηγεί σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών

VWO - η ακαδημαϊκή οδός προς τα ερευνητικά πανεπιστήμια

Εργαζόμενοι σε εταιρεία | Shutterstock

Οι μαθητές δηλαδή, έχουν την δυνατότητα να περάσουν σε μια πιο «πρακτική» προσέγγιση με φόνο τα επαγγέλματα της αγοράς.

Από τον ξυλουργό μέχρι τον ηλεκτρολόγο: Η Ολλανδία στηρίζει τα τεχνικά επαγγέλματα

Το ολλανδικό σύστημα, άρα δημιουργεί την ευκαιρία για πολλές πρακτικές εμπειρίες μέσω οδών εργασίας-μελέτης, συνεργασιών εργοδοτών και κρατικά χρηματοδοτούμενων μαθητειών. Οι επιχειρήσεις μπορούν ακόμη και να ζητήσουν εξατομικευμένα προγράμματα κολεγίου προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εταιρείας τους.

Το πόσο πληρώνονται οι φοιτητές και το αν υπάρχει ή όχι πλήρης απασχόληση στο τέλος της, ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων. Εργαζόμενη, είπε στο βρετανικό μέσο ότι ήταν σχεδόν σαν οι επιχειρήσεις να περίμεναν φοιτητές που αποφοιτούσαν με ένα επάγγελμα με μεγάλη ζήτηση.

Μέσω της beroepsbegeleidende leerweg (επαγγελματικής κατάρτισης), οι μαθητές ηλικίας 16 ετών και άνω μπορούν να συνδυάσουν τη μερική απασχόληση με τις σπουδές, συνήθως εργαζόμενοι το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας ενώ παρακολουθούν το σχολείο για μία ή δύο ημέρες.

Οι νέοι που επιδιώκουν την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος αντιμετωπίζονται ως άξιοι επένδυσης και ως πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία, σύμφωνα με την Asja van der Helm, καθηγήτρια λυκείου στη Χάγη.

«Πολλοί ειδικευμένοι τεχνίτες - ηλεκτρολόγοι, στεγαστές, ειδικοί εγκαταστάσεων, τεχνικοί και τεχνίτες - κερδίζουν εξαιρετικά εισοδήματα και είναι απεγνωσμένα απαραίτητοι από την κοινωνία», εξηγεί η Van der Helm. «Είναι μια κοινωνία που βασίζεται πολύ στο χρήμα για τους νέους ενήλικες. Όταν βλέπουν έναν ξυλουργό να κάνει αυτό που τους αρέσει και να βγάζει πολλά χρήματα γρήγορα, το βλέπουν ως φιλοδοξία.»

Για τους νέους που κινδυνεύουν να γίνουν Neet, είναι ένα ενιαίο κέντρο υποστήριξης, καθοδήγησης και ευκαιριών.

Παρά αυτό που περιγράφει ως ένα ταραχώδες ταξίδι στο σχολείο, η εργαζόμενη που μίλησε στο BBC, πιστεύει ότι χωρίς την ευελιξία να αλλάξει πορεία στην πορεία θα μπορούσε να το είχε εγκαταλείψει εντελώς.

Σήμερα, σε ηλικία 20 ετών, ελπίζει να ακολουθήσει μια καριέρα στην εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται για να γίνει βοηθός διδασκαλίας σε ένα επαγγελματικό κολέγιο στη Χάγη, το ROC Mondriaan.