«Βροχή» από ρουκέτες της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ: Αντίποινα μετά τις παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο

Η λιβανική Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας, αφότου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, μαχητές του αντιστασιακού κινήματος εκτόξευσαν ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας, όπως επιθέσεις εναντίον αμάχων και καταστροφές σπιτιών και κοινοτήτων.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.
