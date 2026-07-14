Βρυξέλλες: Μεγάλη φωτιά σε εργοτάξιο - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, με τις πρώτες πληροφορίες να μεταδίδουν πως υπάρχουν νεκροί και αγνοούμενοι.
Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας δήλωσε ότι εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός σορών σε έναν από τους δύο ανελκυστήρες του μεγάλου έργου ανακαίνισης στην κεντρική πλατεία Place de Brouckère, όπου ξέσπασε η φωτιά.
Όπως έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των αγνοουμένων είναι μέχρι στιγμής 6, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν οι σοροί που βρέθηκαν ανήκουν σε εκείνους.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων έχουν ξεκινήσει, μετέδωσε ο βελγικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT, επικαλούμενος τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με το VRT, περίπου 200 εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο εργοτάξιο την ώρα που ξέσπασε φωτιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
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