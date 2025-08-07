CBS: «Ο Τραμπ θα ανακοινώσει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας»

Ανακοινώσεις σχετικά με τη σύγκρουση ανάμεσα σε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν αναμένεται να κάνει αύριο, Παρασκευή (9/7) ο Ντόναλντ Τραμπ, με το CBS να παρουσιάζει τα πλάνα του Αμερικανού προέδρου.

Όπως αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο πηγές εξοικειωμένες με το θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ, αύριο, αναμένεται να ανακοινώσει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικολ Πασινιάν, θα παραστούν στις εκδηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην Κρατική Τραπεζαρία, ανέφεραν οι πηγές. Η συμφωνία, η πρώτη που υπογράφεται μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών, έρχεται σε μια στιγμή που οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις με τις δύο χώρες, με την παραγωγή και τη διακίνηση ενέργειας να αποτελούν βασικά σημεία έλξης.

BREAKING: President Trump plans to announce an initial peace deal between Azerbaijan and Armenia, sources say. https://t.co/3h3M5J6hFN — CBS News (@CBSNews) August 7, 2025

Η Αρμενία σκοπεύει να ανακοινώσει τα δικαιώματα ανάπτυξης των ΗΠΑ σε έναν διάδρομο διαμετακόμισης 43 χιλιομέτρων που θα ονομαστεί «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία», ο οποίος θα συμβάλει στην πρόσβαση στη Δύση, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται εδώ και μήνες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουν σημειωθεί μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, με πιο πρόσφατη αυτή του 2023, όταν το Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους δεκάδες χιλιάδες Αρμένιοι.

Η κατάπαυση του πυρός τον Σεπτέμβριο του 2023 απέτρεψε έναν ευρύτερο πόλεμο και οι χώρες ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συνθήκη τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι συνομιλίες με στόχο την εδραίωση της συμφωνίας έχουν σταματήσει τους τελευταίους μήνες, με τις διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι τον Ιούλιο να μην καταλήγουν σε κάποιο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από CBS News