Challenge τεμπελιάς: Έμεινε «ξάπλα» 33 ώρες και έλαβε κάποια χιλιάρικα γι' αυτό

Από τους πιο «κουλούς» που έχουμε ακούσει, είναι ο διαγωνισμός «τεμπελιάς» που διοργανώθηκε σε ένα εμπορικό κέντρο της Κίνας, μαζεύοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες που δέχθηκαν να ξαπλώσουν σε στρώματα για ατελείωτες ώρες προκειμένου να αναδειχθεί «ο πιο τεμπέλης άνθρωπος του κόσμου».

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει εκατοντάδες διαγωνιζόμενους να «ξεκουράζονται» στα στρώματα που απλώνονταν γύρω από μια κυλιόμενη σκάλα, καθώς τους παρακολουθούσε ο διαιτητής, διασφαλίζοντας ότι δεν παραβίαζαν τους αυστηρούς κανόνες του διαγωνισμού.

Περίπου 240 διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν στον παράξενο διαγωνισμό, οι κανόνες του οποίου επέτρεπαν σε αυτούς να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο, να διαβάζουν βιβλία, να παραγγέλνουν φαγητό και να στριφογυρίζουν. Ωστόσο, το να κάθεσαι όρθιος και να πηγαίνεις στην τουαλέτα ήταν αυστηρά αντίθετο με τους κανόνες.

Ο αγώνας τεμπελιάς έλαβε χώρα στο Μπαοτόου στην Κίνα και ξεκίνησε στις 10:18 στις 15 Νοεμβρίου. Η λήξη του ήρθε μετά από περίπου 33 ώρες, όπου ανακηρύχθηκε ο νικητής, που κατάφερε να μείνει τελευταίος στο στρώμα.

‘World’s laziest man’ crowned in ‘bed rotting’ contest in China – but could you beat him? https://t.co/efHkZ2dn0a — Metro (@MetroUK) November 20, 2025

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από μια εταιρεία επίπλωσης σπιτιού και αυτή ήταν η τρίτη έκδοση του λεγόμενου «διαγωνισμού ξαπλώματος σε επίπεδη επιφάνεια». Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι δεν υπήρχε καθορισμένη ώρα λήξης για τον διαγωνισμό και ότι θα συνεχιζόταν μέχρι να καθοριστούν οι τρεις τελευταίοι που απομένουν.

Μέχρι το 24ωρο, συνολικά 186 διαγωνιζόμενοι είχαν αποχωρήσει και μόνο 54 είχαν απομείνει. Ο νεαρός άνδρας που κέρδισε, χαρακτηρίστηκε «ο πιο τεμπέλης άνθρωπος στον κόσμο» και έλαβε 3.000 CNY.