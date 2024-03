Chance Perdomo: Νεκρός σε τροχαίο με μηχανή ο 27χρονος ηθοποιός

Ο ηθοποιός Chance Perdomo, γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά τρόμου του Netflix "Chilling Adventures of Sabrina", έχασε τη ζωή του σε ατύχημα με μοτοσικλέτα, σε ηλικία 27 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Η ακόρεστη όρεξή του για ζωή ήταν αισθητή σε όλους όσοι τον γνώριζαν» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών του.

«Η ζεστασιά του θα συνεχίσει να υπάρχει σε εκείνους που αγαπούσε περισσότερο» προστίθεται στην ανακοίνωση και γίνεται έκκληση να γίνει σεβαστή «η ιδιωτικότητα της οικογένειας, καθώς θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου της γιου και αδελφού».

Λεπτομέρειες σχετικά με το πού συνέβη το δυστύχημα ή πώς προκλήθηκε, δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί. Το CBS αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν εμπλέκονται άλλα άτομα».

Η ζωή και η καριέρα του Chance Perdomo

Ο Βρετανοαμερικανός σταρ γεννήθηκε στο Λος Άντζελες και μεγάλωσε στο Σαουθάμπτον. Σπούδασε νομικά, μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, και ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός το 2017 με έναν ρόλο στη σειρά "Hetty Feather" του CBBC.

Ήταν υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού στα τηλεοπτικά βραβεία Bafta 2019 για τη συμμετοχή του στο δράμα "Killed by My Debt" του BBC Three.

Μετά την υποψηφιότητά του για το Bafta καλύτερου ηθοποιού, ο Perdomo δήλωσε στο BBC ότι ήταν «συγκλονισμένος» από τις αντιδράσεις για το "Killed by My Debt" - ένα ντοκιμαντέρ που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Jerome Rogers, ενός κούριερ μοτοσικλετών στο Λονδίνο που βρέθηκε να χρωστά πολλά και αυτοκτόνησε.

Εκτός από τον ρόλο του μάγου Ambrose Spellman στο δράμα του Netflix, ο Perdomo πρωταγωνίστησε ως "Andre Anderson" στη σειρά υπερηρώων "Gen V" του Amazon Prime.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Amazon MGM Studios και οι συμπαραγωγοί του Gen V Sony Pictures Television έκαναν λόγο για έναν «γοητευτικό» ηθοποιό «γεμάτο ενθουσιασμό».