Channel 12: Οι όροι της Τεχεράνης για συμφωνία και το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν

Σε μια κρίσιμη καμπή για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 φέρνει στο φως της δημοσιότητας τους όρους και τις πιθανές παραχωρήσεις της Τεχεράνης προκειμένου να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία.

Οι αποκαλύψεις για τη στάση του Ιράν

Σύμφωνα με το Channel 12, η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να προχωρήσει σε «πολύ μεγάλες και σοβαρές παραχωρήσεις» όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η πίεση που ασκείται από την Ουάσινγκτον έχει αναγκάσει την Τεχεράνη να επανεξετάσει τις κόκκινες γραμμές της.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 12, παρά την κινητικότητα αυτή, οι πιθανότητες για μια οριστική και βιώσιμη συμφωνία παραμένουν, για την ώρα, σε χαμηλά επίπεδα λόγω της βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υπήρξε ξεκάθαρος: «Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό». Σύμφωνα με το Channel 12, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει την τάση να πλησιάζει σε συμφωνία και την τελευταία στιγμή να υπαναχωρεί, γεγονός που τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη ίσως δεν επιδίωξε ποτέ ειλικρινά μια λύση στο παρελθόν.

Το ρεπορτάζ του Channel 12 αναφέρει ότι υπάρχουν πλέον συγκεκριμένα σημεία συμφωνίας στο τραπέζι. Τα πρώτα και βασικότερα εξ αυτών αφορούν την πλήρη παραίτηση του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με το Channel 12, οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η διπλωματική οδός έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Συμπερασματικά, η κατάσταση παραμένει εύφλεκτη. Όπως μεταδίδει το Channel 12, η Τεχεράνη βρίσκεται σε δεινή θέση, αναζητώντας μια διέξοδο που θα περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων, ενώ η Ουάσινγκτον επιμένει σε μια «ολική λύση» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής.