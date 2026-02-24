CIA προς Ιρανούς πολίτες: «Ακούμε την φωνή σας και θέλουμε να βοηθήσουμε» εν μέσω φόβων σύρραξης

Με την απειλή ενός ιρανοαμερικάνικου πολέμεου να είναι προ των πυλών, η CIA ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, με οδηγίες προς του Ιρανούς πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί της.
«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Στον παρακάτω οδηγό παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης ασφαλούς εικονικής επαφής μαζί μας» τονίζεται στη λεζάντα.
- Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;
- Συγκλονιστικό βίντεο: Ποδοσφαιριστής κάνει ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που χτυπήθηκε από μπάλα
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
- Στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.