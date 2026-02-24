CIA προς Ιρανούς πολίτες: «Ακούμε την φωνή σας και θέλουμε να βοηθήσουμε» εν μέσω φόβων σύρραξης

Με την απειλή ενός ιρανοαμερικάνικου πολέμεου να είναι προ των πυλών, η CIA ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, με οδηγίες προς του Ιρανούς πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί της.

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Στον παρακάτω οδηγό παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης ασφαλούς εικονικής επαφής μαζί μας» τονίζεται στη λεζάντα.

