CIA προς Ιρανούς πολίτες: «Ακούμε την φωνή σας και θέλουμε να βοηθήσουμε» εν μέσω φόβων σύρραξης

Η CIA δημοσιεύει βίντεο με οδηγίες ασφαλούς επικοινωνίας προς Ιρανούς πολίτες, ενώ η ένταση ΗΠΑ–Ιράν κορυφώνεται.

Τα Κεντρικά της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια
Τα Κεντρικά της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια | AP
Με την απειλή ενός ιρανοαμερικάνικου πολέμεου να είναι προ των πυλών, η CIA ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, με οδηγίες προς του Ιρανούς πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί της.

«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Στον παρακάτω οδηγό παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης ασφαλούς εικονικής επαφής μαζί μας» τονίζεται στη λεζάντα.
 

