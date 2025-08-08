CNBC: Ο Τραμπ άρχισε να φωνάζει στον Νετανιάχου για τον λιμό στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να είχαν πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία μετατράπηκε σε λογομαχία με φόντο τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τον Νετανιάχου και άρχισε να φωνάζει, λέγοντας ότι δεν ήθελε να ακούσει ότι η πείνα είναι ψεύτικη και ότι οι βοηθοί του του είχαν δείξει αποδείξεις ότι τα παιδιά εκεί πεινάνε, ανέφεραν.

Το γεγονός γνωστοποίησε το NBC News, επικαλούμενο ανώνυμους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η πρόσφατη έξαρση των εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας στη Γάζα. Και δεν υπάρχει λιμοκτονία στη Γάζα».

Όταν ρωτήθηκε για αυτά τα σχόλια την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σκωτία, ο Τραμπ αντέκρουσε τον Νετανιάχου. Είπε ότι είχε δει εικόνες παιδιών στη Γάζα που «φαίνονται πολύ πεινασμένα», ότι υπάρχει «πραγματική πείνα» εκεί και ότι «αυτό δεν μπορείς να το προσποιήσεις»

Νετανιάχου: Το σχέδιο για τη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε νωρίς την Παρασκευή ένα σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την πλήρη κατάληψη της Γάζας, όπως είχε συζητήσει νωρίτερα ο Νετανιάχου.

Εάν πραγματοποιηθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές εκτός των μαχών, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για τις ισραηλινές συζητήσεις. Οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, με διακοπές κατά τη διάρκεια δύο εκεχειριών.

Ο Νετανιάχου δήλωσε εχθές (7/8) στο Fox News ότι το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας. «Σκοπεύουμε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε».

Όταν πιέστηκε ξανά σχετικά με αυτό το θέμα, συγκεκριμένα για το αν εννοούσε ότι το Ισραήλ θα «αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, μήκους 26 μιλίων», ο Νετανιάχου είπε: «Λοιπόν, δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ζώνη ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνάμε».

Η συγκέντρωση στρατευμάτων έρχεται σε μια τεταμένη περίοδο στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Στις 28 Ιουλίου, ο Νετανιάχου και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία που κατέληξε σε φωνές, εν μέσω ανησυχιών του Λευκού Οίκου για τον τρόπο λειτουργίας του Gaza Humanitarian Foundation, μιας προσπάθειας παροχής βοήθειας που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο πρώην αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν δυτικό αξιωματούχο που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Πηγή: NBC News

