Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως «πυρπόλησε» μία συμφωνία με το Ιράν, λίγο πριν από τη σύναψή της την περασμένη εβδομάδα. Ο τρόπος; Άρχισε να δημοσιοποιεί πληροφορίες μέσω συνεντεύξεών του και στα social media, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNN.

Οι δύο πλευρές, όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, ήταν πολύ κοντά στο να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος βιάστηκε να πει πως η Τεχεράνη είχε πει ναι σε πολλά ακανθώδη ζητήματα, που παρέμεναν, ακόμη, υπό συζήτηση.

Aνέφερε πως η χώρα είχε συμφωνήσει σε ορισμένα από τα πλέον φλέγοντα αιτήματα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των αποθεμάτων ουρανίου.

Ειδικότερα, σημείωσε πως είχε λάβει διαβεβαίωση για επ΄αόριστον παύση του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και πλήρη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ακόμα, προέκρινε ότι θα υπογραφεί η τελική συμφωνία εντός του (περασμένου) Σαββατοκύριακου.

«Οι Ιρανοί δεν εκτίμησαν το γεγονός ότι ο πρόεδρος διαπραγματεύτηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έκανε να φαίνεται ότι είχαν συμφωνηθεί ζητήματα για τα οποία δεν υπήρχε συμφωνία», δήλωσε στο CNN ένα άτομο με γνώση της υπόθεσης, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί ανησυχούν ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο να φανούν αδύναμοι στο εσωτερικό της χώρας.

Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν, μέχρι και τώρα, ότι δεν συμφώνησαν ποτέ και πλέον αρνούνται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για νέο γύρο συνομιλιών.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν, στο παρελθόν, παραδεχθεί πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ έχουν αποτελέσει τροχοπέδη στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας το πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες στο Ισλαμαμπάντ, όπου λαμβάνουν χώρα οι διαπραγματεύσεις, αλλά και πόσο βαθιά είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των Ιρανών προς την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, σημείωσαν πως υποψιάζονται ότι υπάρχει σχίσμα μεταξύ της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα για το ποιος θα μπορέσει, τελικά, να υπογράψει τη συμφωνία.

Τώρα, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων, ο Τραμπ πρέπει να αποφασίσει: θα αποδεχτεί μια συμφωνία, έστω κι εάν είναι ατελής, ή θα υπάρξει νέα κλιμάκωση στην περιοχή, με διεθνείς επιπτώσεις.

Επειδή είναι πολλά τα ζητήματα που πέφτουν στο τραπέζι των συνομιλιών - και στα περισσότερα υπάρχει πλήρης διαφοροποίηση απόψεων - οι διαμεσολαβητές ευελπιστούν να δημιουργήσουν κάποιο πλαίσιο συμφωνίας, ώστε να συνεχιστεί η κατάπαυση πυρός, και να εμβαθύνουν τις συζητήσεις το επόμενο διάστημα.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν πως ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς, αναμένεται να ταξιδέψει αύριο για το Πακιστάν. Παραμένει άγνωστο αν το Ιράν θα αλλάξει στάση και θα επανέλθει στις συζητήσεις.

Με την εκεχειρία της 8ης Απριλίου θα λήγει σύντομα, ο χρόνος στερεύει.