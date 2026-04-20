Μενού

Το Ιράν το ξεκόβει στις ΗΠΑ: «Δεν έχουμε σχέδια για νέες συνομιλίες»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως η χώρα δεν προτίθεται να μπει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Reader symbol
Newsroom
Τεχεράνη - Ιράν
Γιγαντοαφίσα στην Τεχεράνη με πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ABEDIN TAHERKENAREH
  • Α-
  • Α+

Το Ιράν διαμηνύει πως δεν είναι διατεθειμένο να συμμετέχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, μετά το συμβάν που έλαβε χώρα με το ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, επεσήμανε πως η χώρα του «δεν έχει σχέδια αναφορικά με το νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ», τις οποίες κατηγόρησε πως «δεν μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους, και αυτό δεν θα έχει, ποτέ, καλά αποτελέσματα». 

«Οι ΗΠΑ παραβίασαν την κατάπαυση πυρός από την αρχή της και ενημερώσαμε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές γι' αυτό» κατήγγειλε και αναφέρθηκε, ειδικότερα, στο ναυτικό μπλόκο στη χώρα.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέρονται» ανέφερε ο ίδιος. 

Παράλληλα, σημείωσε πως εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν να συνεχίσουν με νέες εχθρότητες, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα απαντήσουν. 

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι Αμερικανοί θα πουν την αλήθεια, πάντα μας κατηγορούν. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν είναι καθόλου σοβαρές» κατέληξε. 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ