Το Ιράν το ξεκόβει στις ΗΠΑ: «Δεν έχουμε σχέδια για νέες συνομιλίες»

Το Ιράν διαμηνύει πως δεν είναι διατεθειμένο να συμμετέχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, μετά το συμβάν που έλαβε χώρα με το ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, επεσήμανε πως η χώρα του «δεν έχει σχέδια αναφορικά με το νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ», τις οποίες κατηγόρησε πως «δεν μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους, και αυτό δεν θα έχει, ποτέ, καλά αποτελέσματα».

«Οι ΗΠΑ παραβίασαν την κατάπαυση πυρός από την αρχή της και ενημερώσαμε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές γι' αυτό» κατήγγειλε και αναφέρθηκε, ειδικότερα, στο ναυτικό μπλόκο στη χώρα.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέρονται» ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, σημείωσε πως εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιθυμούν να συνεχίσουν με νέες εχθρότητες, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα απαντήσουν.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι Αμερικανοί θα πουν την αλήθεια, πάντα μας κατηγορούν. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ δεν είναι καθόλου σοβαρές» κατέληξε.

Tehran: No Plans Yet For Further Talks



Iranian Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baqaei stated on Monday that Tehran currently has no plans for a subsequent round of negotiations. pic.twitter.com/476CuTy1cN — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 20, 2026